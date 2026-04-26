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जौनपुर से कुशीनगर तक, 24 घंटे में चार बड़े सड़क हादसे, 8 लोगों की दर्दनाक मौत; कई घायल

UP Road Accident: उत्तर प्रदेश में कई दर्दनाक सड़क हादसे हुए हैं. जिनमें जौनपुर, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, कुशीनगर, जालौन समेत कई जिले हैं. इन हादसों में आठ लोगों की मौत हो गई है. जबकि, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है. जानिए कहां-कैसे हुए ये हादसे?

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Apr 26, 2026, 12:55 PM IST
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UP Road Accident
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UP Road Accident: उत्तर प्रदेश के जौनपुर, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, कुशीनगर, जालौन समेत कई जिलों में सड़क हादसे हुए हैं. जौनपुर जनपद के रामपुर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 70 वर्षीय सब्जी विक्रेता की जान चली गई. इस घटना के बाद चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है. 

जानकारी के मुताबिक, खेमापुर गांव निवासी फैलू सोनकर रोजाना की तरह बाजार से सब्जी बेचकर अपनी लूना बाइक से घर लौट रहे थे. शाम करीब 8 बजे जब वह खेमापुर स्थित स्वास्थ्य केंद्र के सामने नेशनल हाईवे पार कर रहे थे, तभी जौनपुर की ओर से आ रही तेज रफ्तार बोलेरो ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी.

जौनपुर में भीषण हादसा
टक्कर इतनी भीषण थी कि वृद्ध सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे की आवाज सुनकर मौके पर गांव वालों की भीड़ जुट गई. परिजन भी सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचे और घायल को तत्काल एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू कर दी है. रामपुर थाना प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि जल्द ही वाहन और आरोपी चालक की पहचान कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

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सीतापुर में दर्दनाक हादसा
हादसे के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है. वहीं पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है. उधर, सीतापुर में रविवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हुआ. इस सड़क हादसे में मां-बेटे समेत मामी की मौत हो गई. यह सड़क हादसा तेज रफ्तार ट्रक के बाइक में टक्कर लगने से हुआ. बाइक सवार तीनों शादी समारोह से वापस घर जा रहें थे. तीनों मृतक रामकोट थाना क्षेत्र के रहने वाले थे. 

लखीमपुर खीरी  में भी एक्सीडेंट
सड़क हादसे की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने शवों का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया. यह सड़क हादसा देहात कोतवाली क्षेत्र में सीतापुर गोला मार्ग स्थित कचनार के पास हुआ. आपको बता दें कि रामकोट थाना क्षेत्र के अरथाना के रहने वाले रामजी पांडे का बेटा हिमांश अपनी मां रेखा पांडे व मामी सुनीता के साथ जनपद लखीमपुर खीरी के कल्लिया एक शादी समारोह में गया हुआ था.

ट्रक ने बाइक में टक्कर मारी 
बताते है कि रविवार सुबह हिमांशु बाइक से अपनी मां और मामी के साथ वापस घर आ रहा था. हिमांशु जब देहात कोतवाली की चौकी कचनार में सीतापुर गोला मार्ग पर था तभी सीतापुर से गोला की ओर जा रहे तेज रफ्तार ट्रक ने ककरहा के पास अंगरासी मोड़ के निकट ट्रक ने सामने से बाइक में टक्कर मार दी. इस हादसे में हिमांशु और उसकी मां रेखा की घटना स्थल पर ही मौत हो गई. जबकि मामी सुनीता गंभीर रूप से घायल हो गई. 

ट्रक चालक मौके पर ही ट्रक छोड़ भागा
हादसे के बाद लोगों की भीड़ जमा हो गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल सुनीता को स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया, जहां इलाज के दौरान सुनीता की मौत हो गई. इस हादसे के बाद ट्रक चालक मौके पर ही ट्रक छोड़कर भाग गया. घटना की जानकारी होने पर कचनार पुलिस और डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने परिजनों को घटना की जानकारी दी. पुलिस ने शवों का पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. जबकि ट्रक को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई की जा रही है.

कुशीनगर में रफ्तार का कहर
वहीं, कुशीनगर में तेज रफ्तार बाइक सवार ने पीछे से बुजुर्ग को टक्कर मार दी. जिससे 70 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई है. टक्कर मारने के बाद बाइक सवार मौके से फरार हो गया. बताया जा रहा है कि बाइक के टक्कर से बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए. आनन-फानन में उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया. उनकी गंभीर स्थिति को देख डाक्टरों ने मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया. मेडिकल कॉलेज ले जाते समय बुजुर्ग की रास्ते में ही मौत हो गई. मृतक की पहचान अब्दुल्ला अंसारी के रूप में हुई है. यह घटना रामकोला थाना क्षेत्र के पगार चिलवान की है.

जालौन में भी तेज रफ्तार का कहर
जालौन के कोंच-उरई मार्ग पर तेज रफ्तार दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई. जिससे बाइक सवार महिला, बच्ची समेत तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. शादी समारोह से लौटते समय दो बाइकें आपस मे टकरा गई, जिससे यह बड़ा हादसा हो गया. टक्कर के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. राहगीरों की भीड़ लग गई. स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायलों को कोंच सीएचसी में भर्ती कराया गया. घायलों में दो लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनका इलाज जारी है. यह घटना जालौन के कोंच कोतवाली क्षेत्र के हुल्की माता मंदिर के पास घटी है.

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