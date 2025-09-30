Kushinagar News: राज्यमंत्री लाल बाबू वाल्मीकि मंगलवार को पडरौना पहुंचे. यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी ही सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. इतना ही नहीं उन्हें आशंका है कि उनकी हत्या हो सकती है.
Kushinagar News: उत्तर प्रदेश सफाई कर्मी आयोग के उपाध्यक्ष और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री लाल बाबू वाल्मीकि ने सनसनीखेज आरोप लगाकर राजनीतिक गलियारे में हलचल मचा दी है. दर्जा प्राप्त मंत्री लाल बाबू वाल्मीकि ने कहा है कि अपनी हत्या की आशंका है. इतना ही नहीं उन्होंने अपनी ही सरकार के नेताओं और अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं.
राज्यमंत्री ने अपनी ही सरकार के खिलाफ
राज्यमंत्री लाल बाबू वाल्मीकि का कहना है कि सफाई कर्मी आयोग का उपाध्यक्ष और मंत्री होने के बावजूद उन्हें अब तक सुरक्षा तक मुहैया नहीं कराई गई. उनका आरोप है कि प्रमुख सचिव से मुलाकात के बाद कुछ नेताओं के सुझाव पर उनकी सुरक्षा हटा दी गई. मंत्री यहीं नहीं रुके उन्होंने कहा कि वे 2003 से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ राजनीति कर रहे हैं और हमेशा सफाई कर्मियों के हक की लड़ाई लड़े हैं. बावजूद इसके आज उन्हें दरकिनार किया जा रहा है.
भेदभाव का आरोप लगाया
राज्यमंत्री लाल बाबू वाल्मीकि ने भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रमों में उन्हें आमंत्रित नहीं किया जाता है. आरोप है कि मंच साझा करने से भी रोका जाता है. दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री लाल बाबू वाल्मीकि मंगलवार को पडरौना पहुंचे थे. यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार और अफसरों पर गंभीर आरोप लगाए.
'कठपुतली मंत्री बना दिया गया है'
उन्होंने कहा कि मुझे कठपुतली मंत्री बना दिया गया है. अधिकारी मेरे पद का सम्मान नहीं करते और अनुसूचित जाति का होने के कारण बार-बार अपमानित किया जाता है. अब मुझे अपनी जान पर भी खतरा महसूस हो रहा है. राज्यमंत्री लाल बाबू वाल्मीकि के इन आरोपों के बाद सियासी गलियारों में सरगर्मी तेज हो गई है. अब देखना होगा कि सरकार इन गंभीर आरोपों पर क्या रुख अपनाती है और मंत्री की सुरक्षा को लेकर क्या कदम उठाए जाते हैं.
