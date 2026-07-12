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पूर्वांचल का सबसे दिलचस्प दंगल! न कोई एक जाति हावी, न किसी दल का गढ़... जानिए हाटा सीट का पूरा सियासी समीकरण

Hata Vidhan Sabha Seat: पूर्वांचल के कुशीनगर जिले की हाटा विधानसभा सीट पर चुनाव केवल दलों के बीच नहीं, बल्कि संगठन, स्थानीय मुद्दों, उम्मीदवार की छवि और सामाजिक समीकरणों के संतुलन पर भी लड़ा जाता है. आइए जानते हैं हाटा विधानसभा का राजनीतिक इतिहास, सामाजिक समीकरण और अब तक के विधायक...

Written ByPooja Singh
Published: Jul 12, 2026, 01:31 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 01:31 PM IST
पूर्वांचल का सबसे दिलचस्प दंगल! न कोई एक जाति हावी, न किसी दल का गढ़... जानिए हाटा सीट का पूरा सियासी समीकरण
Image Credit: Hata Vidhan Sabha SeatSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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