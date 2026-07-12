/पूर्वांचल का सबसे दिलचस्प दंगल! न कोई एक जाति हावी, न किसी दल का गढ़... जानिए हाटा सीट का पूरा सियासी समीकरण

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Hata Vidhan Sabha Seat / प्रमोद कुमार: पूर्वांचल की राजनीति में कुशीनगर जिले की हाटा विधानसभा हमेशा चर्चा का केंद्र रही है. यहां चुनाव केवल दलों के बीच नहीं, बल्कि संगठन, स्थानीय मुद्दों, उम्मीदवार की छवि और सामाजिक समीकरणों के संतुलन पर भी लड़ा जाता है. हाटा विधानसभा, कुशीनगर जिले की महत्वपूर्ण विधानसभा सीटों में से एक है. यह उत्तर प्रदेश विधानसभा की 334 नंबर सीट है और कुशीनगर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है.
यहां किन मुद्दों पर होता है चुनाव?
इस क्षेत्र में कस्बाई और ग्रामीण दोनों तरह की आबादी है. कृषि यहां की प्रमुख आजीविका है, जबकि सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई और रोजगार चुनावी मुद्दों में प्रमुख रहते हैं. हाटा विधानसभा में किसी एक जाति का निर्णायक वर्चस्व नहीं है. चुनावों में कई सामाजिक वर्ग मिलकर परिणाम तय करते हैं. प्रमुख प्रभावशाली वर्गों में कुर्मी, यादव, ब्राह्मण, राजभर, निषाद, मुस्लिम, अनुसूचित जाति (जाटव, पासी आदि) समेत अन्य पिछड़ा वर्ग की विभिन्न जातियां शामिल हैं.
इन सभी समुदायों का वोट प्रतिशत चुनावी परिणाम को प्रभावित करता है. इसलिए यहां जीत का आधार केवल जाति नहीं, बल्कि उम्मीदवार की स्वीकार्यता, संगठन की मजबूती और स्थानीय मुद्दे भी होते हैं.
जानिए कब किसके नाम हुई ये सीट?
1993-1996: रमापति उर्फ रमाकांत- भारतीय जनता पार्टी
1996-2002: राम नक्षत्र - जनता दल
2002-2007: रमापति उर्फ रमाकांत- भारतीय जनता पार्टी
2007-2012: रमापति उर्फ रमाकांत - भारतीय जनता पार्टी
2012-2017: राधेश्याम सिंह- समाजवादी पार्टी
2017-2022: पवन केड़िया - भारतीय जनता पार्टी
2022- वर्तमान: मोहन वर्मा- भारतीय जनता पार्टी
पूर्वांचल की सबसे दिलचस्प राजनीतिक सीट
हाटा विधानसभा का इतिहास बताता है कि यहां मतदाता समय-समय पर सत्ता परिवर्तन का भी समर्थन करते रहे हैं. यह सीट किसी एक दल की स्थायी मानी जाने वाली सीट नहीं रही, बल्कि जनता ने प्रदर्शन, स्थानीय विकास और राजनीतिक परिस्थितियों के आधार पर अपना फैसला सुनाया है. 2027 के चुनाव में भी सड़क, बिजली, सिंचाई, रोजगार, स्वास्थ्य, कानून-व्यवस्था और क्षेत्रीय विकास के साथ-साथ सामाजिक समीकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. यही कारण है कि हाटा विधानसभा पूर्वांचल की सबसे दिलचस्प राजनीतिक सीटों में गिनी जाती है.
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