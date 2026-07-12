/पूर्वांचल का सबसे दिलचस्प दंगल! न कोई एक जाति हावी, न किसी दल का गढ़... जानिए हाटा सीट का पूरा सियासी समीकरण

पूर्वांचल की सबसे दिलचस्प राजनीतिक सीट

हाटा विधानसभा का इतिहास बताता है कि यहां मतदाता समय-समय पर सत्ता परिवर्तन का भी समर्थन करते रहे हैं. यह सीट किसी एक दल की स्थायी मानी जाने वाली सीट नहीं रही, बल्कि जनता ने प्रदर्शन, स्थानीय विकास और राजनीतिक परिस्थितियों के आधार पर अपना फैसला सुनाया है. 2027 के चुनाव में भी सड़क, बिजली, सिंचाई, रोजगार, स्वास्थ्य, कानून-व्यवस्था और क्षेत्रीय विकास के साथ-साथ सामाजिक समीकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. यही कारण है कि हाटा विधानसभा पूर्वांचल की सबसे दिलचस्प राजनीतिक सीटों में गिनी जाती है.