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UP Rain Deaths: यूपी में कुदरत का प्रहार! सुल्तानपुर से कुशीनगर तक आंधी-बारिश से दिखा तबाही का मंजर; 13 लोगों की मौत

UP Rain Deaths: उत्तर प्रदेश में बुधवार शाम अचानक मौसम बदल गया. प्रदेश में आंधी-तूफान और गरज-चमक संग बारिश ने तबाही मचा दी. आंधी, बारिश और ओलावृष्टि से 13 लोगों की मौत हो गई. सबसे ज्यादा सुल्तानपुर में 7 मौतें हुईं. जबकि, कुशीनगर में तेज आंधी-तूफान के बीच भारी नुकसान हुआ है. यहां तेज हवाओं से कच्चे घर की दीवार गिर गई. जिसके मलबे में दबने से 40 वर्षीय महिला की मौत हो गई.

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Apr 30, 2026, 09:56 AM IST
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UP Rain Deaths/त्रिपुरेश पति त्रिपाठी/देवरिया: बुधवार शाम उत्तर प्रदेश में मौसम ने अचानक करवट ले ली. प्रदेश के ज्यादातर जिलों में आंधी-तूफान और गरज-चमक संग बारिश हुई. जिसने प्रदेश में तबाही मचा दी है. यहां आंधी, बारिश और ओलावृष्टि से 13 लोगों की मौत हो गई. सबसे ज्यादा सुल्तानपुर में 7 मौतें हुईं, जबकि अयोध्या- अमेठी में 2-2, प्रयागराज और गाजीपुर में 1-1 की जान गई.

दीवार गिरने से महिला की मौत
कुशीनगर के खड्डा थाना क्षेत्र के मठिया गांव में तेज आंधी-तूफान के बीच भारी नुकसान हुआ है. जिले में तेज हवाओं से एक कच्चे घर की दीवार भरभराकर गिर गई. जिसके मलबे में दबने से 40 वर्षीय महिला की मौत हो गई. मृतका की पहचान प्रमिला के रूप में हुई है. जबकि, कसया थाना क्षेत्र के हाइवे से गुजर रहे राहगीर भी घायल हो गए. सड़क किनारे पेड़ की टहनी टूटने से चार लोग घायल हो गए. इलाज के लिए सभी को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया.

आंधी के दौरान सड़क पर गिरे पेड़ 
देवरिया जनपद में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें पुलिसकर्मी सड़क पर गिरे पेड़ की डाली को खुद काटते नजर आ रहे हैं और रास्ते से हटा रहे हैं. जब इस वायरल वीडियो की पड़ताल की गई, तो यह वीडियो बरियारपुर थाना क्षेत्र के महुआनी रोड का निकला. बताया जा रहा है कि जिले में बीती शाम तेज आंधी के बाद पेड़ सड़क पर गिर गया था और आवागमन बाधित हो गया था. पुलिस को उसकी सूचना मिली तो बरियारपुर थाना प्रभारी दीपक सिंह अपने हमराहियों के साथ में पहुंचे.

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पुलिसकर्मियों ने मिलकर तत्काल पेड़ की डालियों को स्वयं काटना शुरू कर दिया और कुछ देर में काटकर उन्हें रास्ते से हटा दिया. जिसकी वजह से आवागमन शुरू हुआ हो गया. पुलिस के इस कार्य की सराहना क्षेत्र में खूब हो रही है.

30 से अधिक जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश
आपको बता दें, यूपी के प्रयागराज, वाराणसी समेत 30 से ज्यादा जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश हुई. वहीं, लखनऊ समेत 10 जिलों में खूब ओले गिरे. सुल्तानपुर में 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान आया, जिससे पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर बने टोल प्लाजा की छत उड़ गई. अयोध्या में भी धूलभरी आंधी के साथ बारिश हुई. आंधी-बारिश और तेज हवाओं से पूरे प्रदेश में पेड़ उखड़ गए. बिजली के खंभे गिरे और कई कच्चे मकान ढह गए. कुदरत के इस कहर में 13 लोगों की मौत हो गई.

यह भी पढ़िए: UP Rain Alert: यूपी में गरजेंगे भी, बरसेंगे भी बादल, लखनऊ समेत 40 से ज्यादा जिलों में आंधी-बारिश, मौसम को लेकर भयंकर अलर्ट

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