राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को दी बड़ी धमकी; इजरायली बंधकों को रिहा करने की मांग की
War on Gaza: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि हमास को अमेरिका की शर्तें माननी होगी और इजरायली बंधकों को रिहा करना होगा. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह उनकी आखिरी चेतावनी है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Sep 08, 2025, 07:34 AM IST
War on Gaza: गज़ा में पिछले दो सालों से हो रही बमबारी की वजह से 60 हजार लोगों की मौत हो गई है. इस दौरान अमेरिका और अरब के कई देशों ने जंग को खत्म करवाने की कोशिशें की , लेकिन जंग अभी भी जारी है. इसी कड़ी में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को बड़ी चेतावनी दे दी है. उन्होंने कहा कि वह हमास को आखिरी  चेतावनी दे रहे हैं, हमास को इजरायली बंधकों को रिहा करने के लिए समझौते को स्वीकार करना होगा. 

हालांकि हमास का शीर्ष नेतृत्व एक सम्मानजनक सीजफायर समझौते के लिए कई बार इच्छा जता चुका है और बतचीत करने की बात कही है. वहीं, इजरायल की यह शर्त है कि हमास को हथियार छोड़ना होगा और अपने आप को डिस्मेंटल करना होगा. राष्ट्रपति ट्रंप ने बीते रविवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि इजरायल ने उनकी शर्तें मान ली हैं, अब हमास को भी ये शर्तें मान लेनी चाहिए. डोनाल्ड ट्रंप ने आगे कहा कि उन्होंने हमास को ये शर्तें स्वीकार न करने के परिणामों के बारे में चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि यह हमास के लिए आखिरी चेतावनी है.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हमास की कैद में अभी भी 47 इजरायली बंधक हैं. इनमें से कई की मौत की भी संभावना है, क्योंकि इजरायली सेना गज़ा पर एक बार फिर से भीषण बमबारी शुरू कर दी है. हाल ही में इजरायल ने गज़ा सिटी पर कब्जा करने के लिए हमले शुरू किए. इजरायली सेना ने एक बयान जारी कर कहा कि गज़ा सिटी खतरनाक युद्ध क्षेत्र बना हुआ है. 

इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू फिलहाल हमास के साथ सीजफायर समझौता करने के मूड में नहीं हैं. वहीं, इजरायली नागरिक PM नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं. वहां के लोग तुरंत सीजफायर की मांग कर रहे हैं और हमास की कैद से सभी इजरायली बंधकों को रिहा करवाने की मांग कर रहे हैं. 

गौरतलब है कि बीते शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका हमास और इजरायल के बीच सीजफायर समझौता करवाने के लिए गहन बातचीत में जुटा हुआ है. अब देखने वाली बात यह है कि अमेरिका के इस कोशिश से दोनों पक्षों के बीच सीजफायर समझौता होता है या जंग ऐसे ही जारी रहेगी. 

