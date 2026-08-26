/Explainer: नेपाल की जल प्रलय से यूपी में कब- कब छाया संकट; कैसे हर साल पड़ोसी देश का पानी पूर्वांचल के लिए बनता है आफत

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Maharajganj Kushinagar Flood Alert: नेपाल के रसुवा क्षेत्र में भोटेकोशी नदी में आई भीषण बाढ़ ने उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों की चिंता बढ़ा दी है. नेपाल में अचानक आई बाढ़ और तेज बारिश के बाद उत्तर प्रदेश के महाराजगंज और कुशीनगर जिलों में प्रशासन को सतर्क कर दिया गया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी स्थिति को गंभीरता से लेते हुए दोनों जिलों के स्थानीय प्रशासन को जरूरी तैयारियां पूरी रखने के निर्देश दिए हैं. खासतौर पर गंडक और नारायणी नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रखने को कहा गया है, क्योंकि नेपाल से आने वाला अतिरिक्त पानी इन नदियों के जरिए उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों तक पहुंचता है.
मुख्यमंत्री ने नेपाल में बाढ़ से हुई तबाही को अत्यंत चिंताजनक बताया है. उन्होंने भगवान पशुपतिनाथ से नेपाल में सभी लोगों के सकुशल रहने की प्रार्थना भी की. इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर उस पुराने खतरे की ओर ध्यान खींचा है, जिसका सामना हर मानसून में उत्तर प्रदेश के कई जिलों को करना पड़ता है. नेपाल और तिब्बत के पहाड़ी इलाकों में होने वाली भारी बारिश, बादल फटने या अचानक बाढ़ आने के बाद वहां से निकलने वाला पानी कुछ ही समय में भारत की तरफ बहने वाली नदियों का जलस्तर बढ़ा देता है.
आखिर नेपाल की बाढ़ का यूपी से क्या संबंध है?
नेपाल और उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि दोनों क्षेत्रों की नदियां एक-दूसरे से सीधे जुड़ी हुई हैं. नेपाल के पहाड़ी और तराई इलाकों से निकलने वाली कई नदियां उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं. इनमें गंडक यानी नारायणी, राप्ती, घाघरा और शारदा जैसी प्रमुख नदियां शामिल हैं.
सामान्य दिनों में इन नदियों का पानी खेती और आसपास के इलाकों के लिए जीवनदायिनी होता है, लेकिन मानसून के दौरान जब नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में बहुत ज्यादा बारिश होती है तो इन नदियों में अचानक पानी बढ़ने लगता है. पहाड़ों से तेजी से नीचे आने वाला पानी नदियों का बहाव बढ़ा देता है. इसके अलावा नेपाल में बने बैराजों से पानी छोड़े जाने पर भी उत्तर प्रदेश की तरफ पानी का दबाव बढ़ सकता है.यही वजह है कि नेपाल में होने वाली भारी बारिश या फ्लैश फ्लड का असर सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं रहता. उसका प्रभाव भारत के बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भी दिखाई देता है. खासकर उत्तर प्रदेश के तराई और पूर्वांचल के जिले इस खतरे की जद में रहते हैं.
इस बार क्यों बढ़ी चिंता?
अगस्त 2026 में नेपाल के रसुवा जिले में भोटेकोशी और त्रिशूल नदी के उफान तथा तिब्बत सीमा के आसपास अचानक आई बाढ़ ने स्थिति को गंभीर बना दिया है. पहाड़ी क्षेत्रों में आने वाली फ्लैश फ्लड सामान्य बाढ़ से अलग होती है. इसमें पानी बहुत तेजी से बढ़ता है और नदियों का बहाव कुछ ही समय में खतरनाक स्तर तक पहुंच सकता है.नेपाल से आने वाले अतिरिक्त पानी का असर उत्तर प्रदेश की नदियों पर भी पड़ सकता है. इसी आशंका को देखते हुए महाराजगंज और कुशीनगर में प्रशासन को अलर्ट किया गया है. दोनों जिलों में नदी के जलस्तर पर निगरानी बढ़ाई जा रही है. प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि पानी का स्तर तेजी से बढ़ने की स्थिति में निचले इलाकों और नदी किनारे बसे गांवों को समय रहते सुरक्षित किया जा सके.गोरखपुर और आसपास के दूसरे पूर्वी जिलों में भी नेपाल से आने वाली नदियों के बढ़ते जलस्तर पर नजर रखी जाती है. हालांकि किसी नदी का जलस्तर बढ़ने का मतलब हर बार बाढ़ आना नहीं होता, लेकिन जब लगातार बारिश, पहाड़ों से पानी और नदियों का बढ़ता बहाव एक साथ हो जाए तो खतरा काफी बढ़ जाता है.
2017 की बाढ़ आज भी है बड़ी मिसाल
उत्तर प्रदेश में नेपाल से आने वाले पानी के खतरे को समझने के लिए साल 2017 की बाढ़ को याद करना जरूरी है. उस साल नेपाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगातार भारी बारिश हुई थी. कई नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ा और तराई तथा पूर्वांचल के बड़े हिस्से में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई थी.महाराजगंज, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर और गोरखपुर समेत कई जिलों के बड़े इलाके पानी से प्रभावित हुए थे. बड़ी संख्या में गांवों का संपर्क प्रभावित हुआ और किसानों की फसलें बर्बाद हुई थीं. कई जगह लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना पड़ा था. उस समय यह साफ दिखाई दिया था कि नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में होने वाली भारी बारिश का असर कुछ घंटों या दिनों बाद उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल सकता है. 2017 की घटना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने दिखाया कि बाढ़ सिर्फ नदी के किनारे बसे गांवों की समस्या नहीं है. इसका असर सड़क, बिजली, खेती, पशुधन, बाजार और आम जनजीवन पर भी पड़ता है.
2023 और 2024 में भी बढ़ा था नदियों का जलस्तर
साल 2023 और 2024 में भी नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में भारी मानसूनी बारिश के बाद उत्तर प्रदेश की कई नदियों का जलस्तर बढ़ा था. गंडक और राप्ती जैसी नदियों के बढ़ते पानी से नदी किनारे रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ी थीं. कई इलाकों में खेतों में पानी भर गया और फसलों को नुकसान हुआ. निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को बाढ़ के पानी का सामना करना पड़ा। इन घटनाओं ने एक बार फिर यह साबित किया कि उत्तर प्रदेश में बाढ़ का खतरा केवल स्थानीय बारिश पर निर्भर नहीं करता. पड़ोसी देश नेपाल में मौसम की स्थिति भी यहां के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है. यही कारण है कि मानसून के दौरान उत्तर प्रदेश प्रशासन नेपाल में होने वाली बारिश और वहां से आने वाले पानी पर लगातार नजर रखता है.
2008 में भी दिखा था नेपाल के पानी का असर
साल 2008 की कोसी त्रासदी का सबसे बड़ा असर बिहार में दिखाई दिया था. हालांकि इसका मुख्य प्रभाव उत्तर प्रदेश में नहीं था, लेकिन नेपाल से आने वाली नदियों के बढ़ते जलस्तर और भारी बारिश ने उत्तर प्रदेश के तराई इलाकों में भी चिंता बढ़ाई थी. इस घटना ने भारत और नेपाल के बीच नदी और बाढ़ प्रबंधन की जरूरत को और स्पष्ट किया. सीमा के दोनों तरफ नदियों का बहाव एक-दूसरे से जुड़ा होने के कारण एक देश में होने वाली भारी बारिश दूसरे देश के लिए भी खतरा बन सकती है.
हर साल जुलाई-अगस्त में क्यों बढ़ता है खतरा?
मानसून के दौरान जुलाई और अगस्त के महीने उत्तर प्रदेश के लिए बाढ़ की दृष्टि से सबसे संवेदनशील माने जाते हैं. इस दौरान नेपाल के पहाड़ी और तराई क्षेत्रों में तेज बारिश होती है. पहाड़ों पर गिरने वाला पानी तेजी से नीचे आता है और नदियों का जलस्तर बढ़ाता है.उत्तर प्रदेश में भी अगर उसी समय भारी बारिश हो रही हो तो स्थिति और मुश्किल हो जाती है। एक तरफ स्थानीय बारिश का पानी जमा होता है और दूसरी तरफ नेपाल से आने वाली नदियों का बहाव बढ़ जाता है. ऐसे में नदी के किनारे बसे गांवों और निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा कई गुना बढ़ सकता है.लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर और बलिया जैसे जिले अलग-अलग समय पर इस तरह की बाढ़ का सामना करते रहे हैं. पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए यह समस्या हर मानसून में दोबारा सामने आती है.
सिर्फ पानी नहीं, पूरी व्यवस्था प्रभावित होती है
बाढ़ का असर केवल घरों में पानी भरने तक सीमित नहीं रहता. सबसे पहले किसानों की फसल प्रभावित होती है. खेतों में कई दिनों तक पानी जमा रहने से धान, गन्ना, सब्जियों और दूसरी फसलों को नुकसान हो सकता है. पशुओं के लिए चारे की समस्या पैदा होती है और ग्रामीण इलाकों में आवागमन भी प्रभावित होता है. सड़कें डूबने से गांवों का संपर्क टूट सकता है. बिजली की व्यवस्था प्रभावित हो सकती है. स्कूल और बाजार बंद करने पड़ सकते हैं. अगर पानी लंबे समय तक जमा रहे तो पीने के साफ पानी और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं. इसीलिए बाढ़ आने के बाद राहत पहुंचाने से ज्यादा जरूरी है कि खतरे की पहले से पहचान की जाए और लोगों को समय रहते सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए.
प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है?
महाराजगंज और कुशीनगर में इस समय सबसे महत्वपूर्ण काम नदियों के जलस्तर की लगातार निगरानी करना है. अगर पानी तेजी से बढ़ता है तो प्रशासन को नदी किनारे बसे गांवों को तुरंत सूचना देनी होगी. राहत शिविर, नाव, भोजन, पीने का पानी और चिकित्सा जैसी व्यवस्थाएं पहले से तैयार रखना जरूरी है. बाढ़ की स्थिति में कुछ घंटे भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं. इसलिए नेपाल की तरफ मौसम और नदियों की स्थिति की जानकारी उत्तर प्रदेश तक समय पर पहुंचना बेहद जरूरी है। इसके लिए दोनों देशों के बीच लगातार सूचना साझा करने की व्यवस्था महत्वपूर्ण हो जाती है.
नेपाल से आने वाला पानी यूपी के लिए हमेशा खतरा नहीं
यह समझना भी जरूरी है कि नेपाल से आने वाला पानी हर बार तबाही का कारण नहीं बनता. नदियां दोनों देशों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं. यही नदियां खेतों को पानी देती हैं और लाखों लोगों की आजीविका का आधार हैं. समस्या तब पैदा होती है जब पानी की मात्रा सामान्य से बहुत ज्यादा हो जाती है और उसका बहाव अचानक बढ़ जाता है. फ्लैश फ्लड जैसी स्थिति में नदी के आसपास रहने वाले लोगों के पास तैयारी के लिए बहुत कम समय होता है. इसलिए खतरे का आकलन और समय रहते चेतावनी देना सबसे अहम है.
अब क्यों जरूरी है बेहतर तैयारी?
नेपाल में रसुवा क्षेत्र की मौजूदा बाढ़ ने एक बार फिर याद दिलाया है कि उत्तर प्रदेश में बाढ़ प्रबंधन को सिर्फ स्थानीय स्तर पर नहीं देखा जा सकता. नेपाल के पहाड़ों में बारिश की स्थिति से लेकर उत्तर प्रदेश की नदियों के जलस्तर तक पूरी व्यवस्था को एक साथ देखना होगा. महाराजगंज और कुशीनगर में फिलहाल सतर्कता बढ़ाने का उद्देश्य भी यही है कि अगर नेपाल से आने वाला पानी बढ़ता है तो स्थिति को समय रहते नियंत्रित किया जा सके. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी और बढ़ गई है.