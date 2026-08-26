/Explainer: नेपाल की जल प्रलय से यूपी में कब- कब छाया संकट; कैसे हर साल पड़ोसी देश का पानी पूर्वांचल के लिए बनता है आफत

इस बार क्यों बढ़ी चिंता?

अगस्त 2026 में नेपाल के रसुवा जिले में भोटेकोशी और त्रिशूल नदी के उफान तथा तिब्बत सीमा के आसपास अचानक आई बाढ़ ने स्थिति को गंभीर बना दिया है. पहाड़ी क्षेत्रों में आने वाली फ्लैश फ्लड सामान्य बाढ़ से अलग होती है. इसमें पानी बहुत तेजी से बढ़ता है और नदियों का बहाव कुछ ही समय में खतरनाक स्तर तक पहुंच सकता है.नेपाल से आने वाले अतिरिक्त पानी का असर उत्तर प्रदेश की नदियों पर भी पड़ सकता है. इसी आशंका को देखते हुए महाराजगंज और कुशीनगर में प्रशासन को अलर्ट किया गया है. दोनों जिलों में नदी के जलस्तर पर निगरानी बढ़ाई जा रही है. प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि पानी का स्तर तेजी से बढ़ने की स्थिति में निचले इलाकों और नदी किनारे बसे गांवों को समय रहते सुरक्षित किया जा सके.गोरखपुर और आसपास के दूसरे पूर्वी जिलों में भी नेपाल से आने वाली नदियों के बढ़ते जलस्तर पर नजर रखी जाती है. हालांकि किसी नदी का जलस्तर बढ़ने का मतलब हर बार बाढ़ आना नहीं होता, लेकिन जब लगातार बारिश, पहाड़ों से पानी और नदियों का बढ़ता बहाव एक साथ हो जाए तो खतरा काफी बढ़ जाता है.