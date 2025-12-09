Advertisement
बसंती की मायके से विदाई ना होने पर शोले का 'वीरू' बना युवक, मोबाइल टॉवर पर चढ़कर किया हाई वोल्टेज ड्रामा

 Kushinagar News : कुशीनगर में पत्नी के विदाई ना करने पर युवक ने किया खूब ड्रामा यहां तक कि  यानी मंगलवार को घंटों तक हाई-वोल्टेज ड्रामा चलता रहा. विवाद इतना बढ़ गया कि  युवक 120 फीट ऊँचे टॉवर पर चढ़ गया. अचानक हुई इस घटना से पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. 

 

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Dec 09, 2025, 05:36 PM IST
कुशीनगर न्यूज/प्रमोद कुमार गौर : उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में आज यानी मंगलवार को घंटों तक हाई-वोल्टेज ड्रामा चलता रहा. पत्नी की विदाई न होने के विवाद में एक युवक 120 फीट ऊँचे टॉवर पर चढ़ गया. अचानक हुई इस घटना से पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. और देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई.

क्या है पूरा मामला ?
दरअसल यह मामला कुशीनगर के अहिरौली मिश्र गांव के है जहां के रहने वाले कृष्णा कुमार तमकुहीराज मजार के पीछे बने इस टॉवर पर चढ़ गया. लोगों ने जब युवक को इतनी ऊँचाई पर देखा तो हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही तमकुहीराज चौकी की पुलिस मौके पर पहुंची.  ऊपर बैठे कृष्णा ने आरोप लगाया कि वह धोबी जाति का है और उसकी पत्नी गोंड़ समुदाय की है उसका कहना है कि लड़की पक्ष अब जातिगत विवाद का बहाना बनाकर उसकी पत्नी की विदाई नहीं कर रहे है. 

पुलिस ने क्या किया 
युवक ने यह भी आरोप लगाया कि उसकी पत्नी बसंती देवी को सास के माध्यम से कहीं और भेज दिया गया है. पुलिस लगातार युवक से बातचीत कर रही है. भीड़ को हटाने के लिए अतिरिक्त बल बुलाया गया है, ताकि कोई अप्रिय स्थिति न बने,अधिकारियों की निगरानी में टॉवर पर चढ़े युवक को कड़ी मशक्कत के बाद नीचे उतारा गया. 

यह भी पढ़िए : लखनऊ और कानपुर वालों को नए साल पर मिलेगा बड़ा तोहफा! छह लेन एक्सप्रेसवे पर भरेंगे फर्राटा
 

Kushinagar News

