‘दामाद जी! आकर सबा को ले जाइए…’ ससुराल पहुंचते ही परिजनों ने कर दिया बडा़ कांड, वजह जानकर कांप उठे लोग

Sant Kabir Nagar News: संतकबीरनगर से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जहां पर एक पति अपनी पत्नी की विदाई कराने ससुराल पहुंचा था, लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ चर्चाओं का विषय बन चुका है. 

 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Nov 11, 2025, 05:05 PM IST
Sant Kabir Nagar News
Sant Kabir Nagar News

Sant Kabir Nagar News/नीरज त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश के संतकबीरनगर में सोमवार को विदाई को लेकर हुआ पारिवारिक विवाद हिंसा में बदल गया. जहां पर एक पति अपनी पत्नी की विदाई कराने ससुराल पहुंचा था, लेकिन विदाई की खुशी मारपीट और खूनखराबे में तब्दील हो गई. 

कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना संतकबीरनगर जिले के मेंहदावल थाना क्षेत्र के शेखापुर गांव की बताई जा रही है. जहां पर  गोरखपुर जिले के सहजनवां थाना क्षेत्र के डुमरी गांव निवासी करीम अपनी पत्नी शबा की विदाई कराने परिवार के साथ ससुराल आया था. बताया जा रहा है कि लड़की पक्ष ने ही उन्हें बुलाया था.

कई लोग घायल
विदाई को लेकर दोनों परिवारों के बीच बातचीत चल रही थी, तभी कहासुनी के बाद मामला बिगड़ गया. विवाद इतना बढ़ा कि लड़की पक्ष ने लड़के पक्ष के लोगों को रस्सी से बांधकर बंधक बना लिया और लात-घूसों व डंडों से जमकर पिटाई कर दी. इस हमले में तीन लोग घायल हो गए.

Add Zee News as a Preferred Source

कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज
एसपी संदीप कुमार मीणा ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. पीड़ित पक्ष की तहरीर पर मेंहदावल पुलिस ने 9 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. मामले की विवेचना जारी है, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. 

