Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3022857
Zee UP-Uttarakhandलखीमपुर खीरी

पासपोर्ट छीना, मारपीट झेली… भूखे रहने को मजबूर, किर्गिस्तान में फंसे पीलीभीत के 12 युवकों की दर्दनाक पुकार

Pilibhit News: पीलीभीत जिले के 12 युवक पिछले दो महीने से किर्गिस्तान में फंसे हैं. ये सभी स्थानीय एजेंट के झांसे में आए थे. आरोप है कि एजेंट ने हर युवक से 2-3 लाख रुपये लिए, लेकिन वहां पहुंचते ही पासपोर्ट छीन लिए गए

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 29, 2025, 03:30 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

12 Pilibhit youths stranded in Kyrgyzstan
12 Pilibhit youths stranded in Kyrgyzstan

Pilibhit News/मोहम्मद तारिक:  यूपी के पीलीभीत जिले  के 12 युवक पिछले दो महीनों से किर्गिस्तान  में फंसे हुए हैं. नौकरी के सपने लेकर घर से निकले ये युवक आज किसी अनजान देश में भूख, मारपीट और शोषण का सामना करने को मजबूर हैं. इनका दर्द बयां करते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिन्हें देखकर परिजनों की रातों की नींद उड़ गई है.
 
पहुंचते ही पासपोर्ट छीन लिए गए
पीड़ित युवकों के परिवारों का आरोप है कि शहर की एक कॉलोनी में रहने वाले एजेंट विजय चौधरी और हर नारायण ने उन्हें अच्छी सैलरी और कंस्ट्रक्शन साइट पर सुरक्षित नौकरी का झांसा दिया. हर युवक से 2 से 3 लाख रुपये तक लिए गए, लेकिन किर्गिस्तान पहुंचते ही उनके पासपोर्ट छीन लिए गया है. इतना ही नहीं अब इन्हें खाना नहीं दिया जा रहा, मारपीट हो रही है और अलग-अलग साइटों पर खतरनाक काम कराया जा रहा है. 

भूखे हैं, मारते हैं… भारत वापस जाना चाहते हैं
युवकों ने वीडियो में खुद अपने हालात बताते हुए कहा कि हम लोग चार दिन से भूखे हैं. बस थोड़ा-सा ब्रेड दिया जा रहा है… कल हमें पीटा भी गया. पासपोर्ट छीन लिया है… अलग-अलग साइटों पर ले जाकर खतरनाक काम कराया जाता है.  हमें घर वापस भेज दो.” इन वीडियो ने परिजनों को तोड़कर रख दिया है. कई परिवार माता-पिता के आंसुओं में भीगे हुए शिकायतपत्र लिए DM–SP ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं. 

अपर पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार
पीड़ितों के परिजन अपर पुलिस अधीक्षक विक्रम दहिया से मिले हैं और न्याय की गुहार लगाई है मामले में अपर पुलिस अधीक्षक ने जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है. बताया जा रहा है एजेंट विजय चौधरी व हर नारायण ने जिले के अलग-अलग गांव से 14 लोगों को कंस्ट्रक्शन के काम के लिए भेजा था. लेकिन वहां दूसरे काम पर लगाया गया साथ ही खाना भी नहीं दिया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

 इन 14 लोगों में सचिन पांडे व अभिषेक किसी तरह दो-दो लाख रूपए देकर पीलीभीत पहुंच गए लेकिन 12 लोग अभी फंसे हुए हैं जिनके परिजन आज अपर पुलिस अधीक्षक से मिले हैं. अपर पुलिस अधीक्षक ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है. 

और पढे़ं: पीलीभीत में सपा कार्यालय पर बड़ी कार्रवाई, ईओ आवास से कब्जा छुड़ाया,नकटादाना चौराहा बना छावनी
 

TAGS

Pilibhit news

Trending news

Mirzapur old name
UP के मिर्जापुर का पुराना नाम क्या था!अंग्रेजों ने पौराणिक नाम क्यों बदला?यहां पढ़ें
Pilibhit news
पीलीभीत में सपा कार्यालय पर बड़ी कार्रवाई, ईओ आवास से कब्जा छुड़ाया
Gorakhpur News
उत्तर भारत का इंडस्ट्रियल हब बनेगा यूपी का ये जिला! 6876 एकड़ में बन रही टाउनशिप
Saharanpur news
गूंजे दामाद के गाल पर थप्पड़, धक्के से गिरी बुजुर्ग सास… SSP ऑफिस के बाहर मचा कोहराम
ayodhya latest news
अयोध्या में फिर संत और हिंदू संगठन आर-पार के मूड में, ईदगाह मस्जिद पर भड़का विवाद!
Airport Jobs
गांव के छोरे बनेंगे ऑफिसर!जेवर एयरपोर्ट पर रोजगार का पिटारा,जानें किसे मिला कॉल लेटर
Noida News
नोएडा में गर्लफ्रेंड के PG में घुसा बॉयफ्रेंड, गोली मारकर खत्म की लव स्टोरी
Bareilly News
40 साल बाद घर लौटा ओमप्रकाश, दिल्ली में बदल लिया था धर्म, SIR अभियान में खुले राज
Bagpat in Uttar Pradesh
स्पोर्ट्स हब बनेगा UP का बागपत, खिलाड़ियों के लिए गेम चेंजर साबित होगा मिनी स्टेडियम
LDA Loan Mela in Lucknow
लखनऊ वालों के लिए GOOD NEWS! यहां लगेगा LDA लोन मेला, ये डॉक्‍यूमेंट है जरूरी