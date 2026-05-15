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घर है या नागलोक? सीतापुर में शिक्षक के बेडरूम से निकले एक-दो नहीं, दर्जन भर जहरीले सांप! नजारा देख चौंक गए लोग

Sitapur News: सीतापुर में एक शिक्षक के घर में 12 सांप निकले. बेडरूम से बड़ी संख्या में सांप निकलने से इलाके में हड़कंप मच गया. बताया जा रहा है कि कमरे में रखे जूते में पहला सांप दिखा था. जिसके बाद पड़ोसियों की मदद से सभी सांपों को सुरक्षित बाहर निकाला गया.

Written By  Pooja Singh|Last Updated: May 15, 2026, 01:34 PM IST
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Sitapur Snakes News/ रामकुमार दीक्षित​: उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के थाना कोतवाली देहात क्षेत्र स्थित नेपालापुर चौराहे पर उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब एक शिक्षक के किराए के मकान में एक दो या तीन नहीं बल्कि 12 सांप निकले. जिससे दहशत फैल गई. बताया जा रहा है कि मोहम्मद मुस्तफा किराए के मकान में अकेले रहते हैं. वह खैराबाद के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक हैं.

टीचर के कमरे में दिखे सांप
जानकारी के मुताबिक, गुरुवार की रात 11 बजे मोहम्मद मुस्तफा की नींद खुली तो जूते से एक जहरीले सांप को निकलते हुए देखा. यह देख वह उठकर बैठ गए. उनकी नजर पड़ी तो कमरे में कई सांप इधर-उधर रेंगते नजर आए. यह नजारा देख मोहम्मद मुस्तफा की रूह कांप गई. जैसे तैसे बचते हुए वह घर के बाहर निकल आए. फिर आसपास के पड़ोसियों को बुलाया गया. 

पड़ोसियों ने सांप को निकाला बाहर
सांप दिखते ही घर में चीख-पुकार मच गई. जब पड़ोंसियों ने कमरे की तलाशी शुरू की तो सभी हैरान रह गया. कमरे में रखी अलमारी, बिस्तर और अन्य सामान के पीछे से एक के बाद एक लगातार छोटे-छोटे सांप निकलने लगे. कुछ ही देर में सांपों की संख्या एक दर्जन के करीब पहुंच गई. मौके पर मौजूद पड़ोसियों ने डंडा लेकर सावधानी से कुछ सांपों को मार डाला, तो कई सांपों को पकड़कर घर से बाहर सुरक्षित झाड़ियों की तरफ छोड़ दिया.

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कैसे कमरे में आए सांप?
बताया जा रहा है कि शिक्षक के कमरे में कुल 12 सांप निकले. सभी जहरीले प्रजाति के थे. मकान मालिक अभी भी भयभीत है. परिवार का कहना है कि घटना के बाद अब कमरे में जाने तक की हिम्मत नहीं हो पा रही है. मोहम्मद मुस्तफा का कहना है कि कमरे में कोई बिल भी नहीं था, फिर भी यह कहां से आ गए पता नहीं चला. वहीं, इस मामले पर वन रेंजर सीतापुर सुयश श्रीवास्तव का कहना है कि इसकी जानकारी नहीं मिली. सांप कहीं बाहर से रेंगकर कमरे में पहुंच गए होंगे.

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