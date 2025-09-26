12वीं की छात्रा बनी एक दिन की DM, कुर्सी पर बैठते ही धड़ाधड़ सुनाए फरमान, बगल में खड़े रहे बड़े अफसर

Lakhimpur Kheri News: यूपी के लखीमपुर जिले में एक छात्रा को एक दिन का डीएम बनाया गया. यह पहल मिशन शक्ति अभियान के तहत की गई. एक दिन की जिलाधिकारी बनकर छात्रा बेहद खुश नजर आई.
Mission Shakti (दिलीप मिश्रा): उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तिकरण को लेकर प्रदेश के अलग-अलग जिलों में कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है. इसी के तहत लखीमपुर खीरी जिले में भी एक छात्रा को एक दिन का डीएम बनाया गया. इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और फौरन समाधान निकालने के निर्देश दिए. इस दौरान जिले के कई अफसर और कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे.
छात्रा ने संभाली जिले की कमान
लखीमपुर खीरी में छात्रा यशी रस्तोगी को एक दिन का डीएम बनाकर एक मैसेज देने की कोशिश की गई. जिलाधिकारी की कुर्सी पर बैठीं छात्रा यशी रस्तोगी काफी खुश नजर आईं.उनका कर्माचारियों ने स्वागत किया और अधिकारियों से नई डीएम का परिचय प्राप्त किया. एक दिन की डीएम बनी यशी रस्तोगी ने कुर्सी संभालने के दौरान आने वाली शिकायतों के निस्तारण के भी आदेश दिए.
एक दिन की डीएम बनी छात्रा क्या बोली?
पहले दिन नई डीएम को एक एप्लीकेशन मिली.जिसमें पारिवारिक विवाद का आरोप लगाया गया. यशी रस्तोगी ने कहा कि हमारे समाज में सोच सही करने की जरूरत है. समाज के सभी वर्गों को इसके लिए काम करना चाहिए. मुझे इस पद की मर्यादा और कार्य जानने का सुखद मौका मिला है, इसके लिए मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल का धन्यवाद करती हूं.
मिशन शक्ति का उद्देश्य?
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति अभियान का पांचवां चरण चलाया जा रहा है. इस पहल का मकसद महिलाओं का सशक्तिकरण करना है. इसी के तहत छात्रा को लखीमपुर जिले की कमान सौंपी गई. अभियान का उद्देश्य है कि शिक्षा हासिल कर रही युवा पीढ़ी को इस अभियान के तहत प्रेरणा मिल सके और शासन-प्रशासन के उच्च पदों पर जाने के लिए उनका मनोबल बढ़ सके.
