दबंगों और लेखपाल की सांठगांठ का खेल! गरीब का आशियाना उजाड़ा, SDM ने जांच बैठाई

Pilibhit News: पीलीभीत जिले में एक गरीब मजदूर का 25 साल पुराना झोपड़ा-नुमा मकान कथित तौर पर दबंगों ने लेखपाल और कानूनगो की मौजूदगी में गिरा दिया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

 

पीलीभीत न्यूज/एमडी. तारिक: उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में एक गरीब मजदूर का 25 साल पुराना झोपड़ा-नुमा मकान कथित तौर पर दबंगों ने लेखपाल और कानूनगो की मौजूदगी में गिरा दिया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें गिराई गई झोपड़ी और बिखरा सामान साफ नजर आ रहा है. पीड़ित परिवार फिलहाल खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है. एसडीएम का कहना है कि मामले में जांच कर कार्रवाई की जाएगी.

क्या हैं पूरा मामला ? 
दरअसल यह घटना पीलीभीत जिले के बीसलपुर थाना क्षेत्र के गांव टेड़ा लेखराज में हुआ हैं. जहां पर पीड़ित ओमप्रकाश ने उप जिला अधिकारी बीसलपुर से शिकायत कि है कि 22 दिसंबर को गांव के ओमकार, डोरीलाल, रामतीर्थ, प्रेमपाल, रामचंद्र सहित 10-12 दबंगों ने लेखपाल और पुलिस की मदद से उनका मकान तोड़ दिया.

घटना के समय परिजन कहां थे जानें ? 
जब घटना को अंजाम दिया गया. उस समय वह और उनकी पत्नी नेमवती के साथ बाहर थे, लेकिन उनकी मां शकुंतला देवी ने थी वो रोकने की कोशिश की तो उन्हें भगा दिया गया. ओमप्रकाश ने बताया कि मकान में रखा संदूक और उसमें बंद 12 हजार रुपये नकद भी गायब हो गए. सबसे बड़ा आरोप यह कि बिना किसी नोटिस के यह कार्रवाई की गई. 

अतिक्रमण हटाओ अभियान के नाम पर गरीबों पर हो रहे अत्याचार
यहां तक जब इस बात का विरोध किया गया तो करने वाले पर जान से मारने की धमकी दी गई.  मामले में फोन पर एसडीएम नागेंद्र पांडे ने कहा कि मामले की जांच की जाएगी. जो लोग निर्माण कर रहे थे उनका निर्माण रुकवा दिया गया है.  और अगर लेखपाल या अन्य दोषी पाए गए तो कार्रवाई होगी. 

एसडीएम नागेंद्र पांडे ने कहा ? 
 फिलहाल जांच चल रही है. यह घटना क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान के नाम पर गरीबों पर हो रहे अत्याचार के आरोपों को बल दे रही है.वायरल विजुअल्स में गिरा मकान और बेघर परिवार की तकलीफ साफ झलक रही है. लेकिन इस मामलों को लेकर जब एसडीएम से बात की गई तो उनका कहना  था कि इस मामले की जांच की जाएगी. जो लोग निर्माण कर रहे थे उनका निर्माण रुकवा दिया गया है.  और अगर लेखपाल या अन्य दोषी पाए गए तो कार्रवाई होगी. 

