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भारत में बनवा लिए आधार-वोटर आईडी, बलरामपुर में दोहरी नागरिकता का बड़ा खुलासा, 27 लोगों पर गिरी गाज

Balrampur News: बलरामपुर में 27 ऐसे लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है, जिनके नाम भारत और नेपाल दोनों देशों की मतदाता सूची में दर्ज पाए गए.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jul 04, 2026, 07:46 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 07:46 PM IST
भारत में बनवा लिए आधार-वोटर आईडी, बलरामपुर में दोहरी नागरिकता का बड़ा खुलासा, 27 लोगों पर गिरी गाज
Image Credit: सांकेतिक तस्वीरSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Zee Media Bureau

Zee Media Bureau

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