भारत में बनवा लिए आधार-वोटर आईडी, बलरामपुर में दोहरी नागरिकता का बड़ा खुलासा, 27 लोगों पर गिरी गाज

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पवन कुमार तिवारी/बलरामपुर: भारत-नेपाल सीमा से सटे बलरामपुर जिले में दोहरी पहचान का बड़ा मामला सामने आया है. जिलाधिकारी के निर्देश पर थाना जरवा पुलिस ने नेपाल के 27 नागरिकों पर रिपोर्ट दर्ज की है. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, इन सभी के नाम भारत और नेपाल, दोनों देशों की मतदाता सूची में दर्ज पाए गए. साथ ही आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और अन्य भारतीय पहचान संबंधी दस्तावेज तैयार कराकर विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने का भी उल्लेख किया गया है. पुलिस ने प्रकरण की विवेचना शुरू कर दी है.
27 लोगों पर दोहरी नागरिकता का आरोप
एफआईआर के अनुसार, जिलाधिकारी कार्यालय से प्राप्त पत्र में 27 व्यक्तियों का विवरण उपलब्ध कराया गया था. इसके बाद थाना जरवा में तैनात उपनिरीक्षक शंभू सिंह ने उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण किया और स्थानीय स्तर पर सत्यापन कराया. जांच पूरी होने के बाद तीन जुलाई को थाना जरवा में सुसंगत धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई. प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज विवरण के अनुसार, अधिकांश नामित व्यक्तियों का मूल निवास ग्राम कोईलाबास, थाना गडवा, जनपद डांग (नेपाल) है.
मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाया
भारत में उन्होंने ग्राम बालापुर (अनवरडीह), थाना जरवा, शीतलापुर वार्ड, रिजवान गली और नई बाजार, थाना तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर के पते दर्ज कराए. इन्हीं पतों के आधार पर भारतीय मतदाता सूची में नाम दर्ज होने, आधार कार्ड तथा अन्य पहचान संबंधी दस्तावेज जारी होने का उल्लेख एफआईआर में किया गया है.
इनके खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर
रिपोर्ट में दर्ज है कि अब्दुल कादिर सिद्दीकी, सलीम सिद्दीकी, अब्दुल अजीज सिद्दीकी, अब्दुल अलीम सिद्दीकी, अब्दुल वहीद सिद्दीकी, अब्दुल करीम सिद्दीकी, अब्दुल रहीम, जकरुन्निशा, जाहिर खातून, हलिमा खातून, रेशमा, कमाल अहमद और जमीला समेत कई लोगों के नाम ग्रामसभा रतनपुर झिंगहा की मतदाता सूची में दर्ज मिले, जबकि नेपाल के कोईलाबास वार्ड संख्या-8 की मतदाता सूची में भी उनके नाम पाए गए. इसी प्रकार शाहिद अख्तर, सनाउल्ला सिद्दीकी, निशरत नूरसबा, यासिर अराफात और ओसामा के नाम शीतलापुर क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज होने का उल्लेख है. मोहम्मद अनस सिद्दीकी और फातिमा सिद्दीकी का पता नई बाजार, तुलसीपुर दर्शाया गया है। एफआईआर में सोनू के संबंध में भारतीय आधार कार्ड बनवाने का भी जिक्र किया गया है.
मृत्यु के बाद भी नाम दस्तावेज में दर्ज
जांच के दौरान दो महत्वपूर्ण तथ्य भी सामने आए. सूची में शामिल अब्दुल रहमान पुत्र कल्लू के संबंध में सत्यापन के दौरान पता चला कि वह ग्राम बालापुर (अनवरडीह) में निवास नहीं करता है. वहीं, अब्दुल अजीज सिद्दीकी की कुछ माह पहले मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उनका नाम भी संबंधित अभिलेखों में दर्ज मिला. इन दोनों तथ्यों का उल्लेख भी प्रथम सूचना रिपोर्ट में किया गया है.
भारतीय दस्तावेज तैयार करा लिए
तहरीर में कहा गया है कि शेष नामित व्यक्तियों ने थाना जरवा क्षेत्र के ग्राम बालापुर (अनवरडीह) तथा थाना तुलसीपुर क्षेत्र के शीतलापुर, रिजवान गली और नई बाजार में निवास करते हुए छलपूर्वक आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र एवं अन्य भारतीय दस्तावेज तैयार कराए. इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने की बात भी दर्ज की गई है. इसी आधार पर सभी 27 लोगों के संबंध में विधिक कार्रवाई शुरू की गई है.
दस्तावेजों का सत्यापन कराया गया
प्रभारी निरीक्षक योगेश प्रताप सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर कराई गई जांच के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की गई है. मामले की विवेचना शुरू कर दी गई है. मतदाता सूची, आधार कार्ड, निवास संबंधी अभिलेख तथा अन्य दस्तावेजों का सत्यापन कराया जा रहा है. जांच में जो भी तथ्य और साक्ष्य सामने आएंगे, उनके आधार पर नियमानुसार आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.
सीमा क्षेत्र में पहले भी उठते रहे हैं पहचान के सवाल
भारत-नेपाल की खुली सीमा के कारण सीमावर्ती क्षेत्रों में पहचान संबंधी दस्तावेजों का सत्यापन हमेशा चुनौती बना रहता है. समय-समय पर संदिग्ध दस्तावेजों और पहचान से जुड़े मामले सामने आते रहे हैं. इस बार एक साथ 27 लोगों के नाम सामने आने के बाद सीमा क्षेत्र में पहचान संबंधी अभिलेखों की जांच और सत्यापन पर विशेष जोर दिया जा रहा है.
कई विभागों के रिकॉर्ड होंगे खंगाले
विवेचना के दौरान पुलिस निर्वाचन अभिलेख, आधार पंजीकरण, निवास प्रमाणपत्र, राशन कार्ड तथा सरकारी योजनाओं से जुड़े रिकॉर्ड का मिलान करेगी. आवश्यकता पड़ने पर संबंधित विभागों से दस्तावेज भी तलब किए जाएंगे, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि भारतीय पहचान संबंधी दस्तावेज किन आधारों पर जारी हुए और उनके माध्यम से किन-किन योजनाओं का लाभ लिया गया. उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.