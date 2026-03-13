Advertisement
3 मौतें, 11 से ज्यादा घायल…यूपी के अलग-अलग जिलों में दर्दनाक सड़क हादसे; जानिए पूरी डिटेल

UP Road Accident: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, श्रावस्ती, जालौन और लखीमपुर खीरी में भयंकर सड़क हादसे हुए हैं. इन हादसों में तीन लोगों की मौत हो गई है. जबकि, एसओजी प्रभारी अरविंद कुमार यादव समेत 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें कई की हालत गंभीर बनी हुई है. जानिए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Mar 13, 2026, 01:25 PM IST
UP Road Accident: उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कई बड़े सड़क हादसे हुए हैं. जिनमें कई लोगों की जान चली गई है. जबकि कई लोगों के घायल होने की खबर है. जिन जिलों में ये हादसे हुए हैं, उनमें मुजफ्फरनगर, श्रावस्ती, जालौन और लखीमपुर खीरी शामिल है. अब अगर मुजफ्फरनगर की बात करें तो जिले के चरथावल थाने के सीएनजी पेट्रोल पंप के पास अनियंत्रित कार पेड़ से टकरा गई. 

मुजफ्फरनगर में दर्दनाक हादसा
टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए. इस भीषण हादसे में कार सवार दो युवकों की दर्दनाक मौत हो गई. जबकि छह घायल बताए जा रहे हैं. मृतकों की पहचान 30 वर्षीय विकास और 22 वर्षीय रोहित के रूप में हुई है. वहीं, इस हादसे में मोनू, अमित, प्रिंस, विपुल, रोहित, सोनू घायल हैं. बताया जा रहा है कि कार सवार मेरठ में शादी से चरथावल लौट रहे थे, तभी कार हादसे का शिकार हो गई. 
 
ट्रक की भीषण टक्कर, ड्राइवर की मौत
उधर, श्रावस्ती जिले से भी एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है. यहां नेशनल हाईवे 730 पर तेल टैंकर और ट्रक की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर के बाद तेल टैंकर में भीषण आग लग गई, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई. इस हादसे में टैंकर चालक की दर्दनाक मौत हो गई. घटना की हैरान करने वाली तस्वीरें भी सामने आई हैं.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई. वहीं स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर किसी तरह काबू पाया. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

जालौन में तेज रफ्तार का कहर
अब बात करेंगे जालौन जिले की, जहां तेज रफ्तार डंपर और चित्रकूट SOG की गाड़ी की जोरदार टक्कर हो गई. बेकाबू डंपर की टक्कर से चित्रकूट SOG की गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. इस हादसे में एसओजी प्रभारी अरविंद कुमार यादव समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को मेडिकल कॉलेज उरई में इलाज के लिए भर्ती कराया है. एसओजी प्रभारी चित्रकूट अरविंद कुमार यादव की हालत नाजुक बताई जा रही है. 

जानकारी के मुताबिक, चित्रकूट SOG टीम की गाड़ी क्षेत्र में कहीं दबिश देकर लौट रही थी, तभी जालौन कोतवाली क्षेत्र में दीनदयाल उपाध्याय चौराहे पर ये गाड़ी हादसे का शिकार हो गई. पुलिस ने टक्कर मारने वाले डंपर को कब्जे में लेकर हादसे की जांच शुरू कर दी है.

चीनी मिल के यार्ड में अचानक पलटा ट्रक
वहीं, लखीमपुर खीरी के संपूर्णानगर स्थित चीनी मिल के यार्ड में अचानक ट्रक पलट गया. जिससे ट्रक ड्राइवर ट्रक में फंस गया. आनन फानन में मौके पर मौजूद लोगों ने ड्राइवर को बचाने के लिए रेस्क्यू शुरू किया. इसके बाद शीशे को तोड़कर ट्रक में फंसे ड्राइवर को घायल अवस्था में बाहर निकाला गया. ट्रक ड्राइवर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. गनीमत रही कि उस समय ट्रक के आसपास कोई मौजूद नहीं था नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता है.
  
