बलरामपुर में गूंजी शहनाई, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 67 जोड़े बने हमसफर

सहायता राशि बढ़ाकर ₹1 लाख की गई: सदर विधायक

समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे सदर विधायक पलटूराम ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए योजना के तहत दी जाने वाली कुल सहायता राशि को बढ़ाकर 1,00,000 कर दिया है. इससे जरूरतमंद परिवारों को बड़ा आर्थिक संबल मिलेगा. योजना के तहत कन्या के बैंक खाते में 64,000 की राशि सीधे भेजी जाती है. इसके अलावा 21,000 की आवश्यक उपहार सामग्री नवदंपति को प्रदान की जाती है, जबकि 15,000 विवाह समारोह के आयोजन व भोजन व्यवस्था पर व्यय किए जाते हैं.