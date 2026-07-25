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बलरामपुर में गूंजी शहनाई, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 67 जोड़े बने हमसफर

Balrampur news: ‘मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना’ के 67 निर्धन परिवारों के युवक-युवती शादी के बंधन में बंधे. इसमें 23 मुस्लिम जोड़े भी शामिल हैं.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jul 25, 2026, 11:13 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 11:13 PM IST
बलरामपुर में गूंजी शहनाई, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 67 जोड़े बने हमसफर
Image Credit: फाइल फोटो

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