बलरामपुर में गूंजी शहनाई, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 67 जोड़े बने हमसफर

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पवन कुमार तिवारी/बलरामपुर: बलरामपुर जनपद में उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना’ के तहत शनिवार को तहसील बलरामपुर स्थित एक स्थानीय होटल में भव्य और गरिमामय समारोह का आयोजन किया गया. इस दौरान जिले के 67 निर्धन परिवारों के युवक-युवतियों का विवाह एवं निकाह संपन्न कराया गया. समारोह में जनप्रतिनिधियों व प्रशासनिक अधिकारियों ने उपस्थित रहकर नवदंपतियों को आशीर्वाद दिया और उनके सुखद जीवन की कामना की.
44 हिंदू और 23 मुस्लिम जोड़ों का हुआ विवाह-निकाह
कार्यक्रम स्थल पर सामाजिक समरसता और उत्साह का अनोखा माहौल देखने को मिला. वैदिक मंत्रोच्चार के बीच 44 जोड़ों का हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह कराया गया. वहीं, 23 मुस्लिम जोड़ों का काजियों द्वारा निकाह पढ़ाया गया. नवदंपतियों के परिजनों के चेहरे पर अपनी बेटियों के सम्मानजनक विवाह को लेकर खुशी साफ झलक रही थी.
सहायता राशि बढ़ाकर ₹1 लाख की गई: सदर विधायक
समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे सदर विधायक पलटूराम ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए योजना के तहत दी जाने वाली कुल सहायता राशि को बढ़ाकर 1,00,000 कर दिया है. इससे जरूरतमंद परिवारों को बड़ा आर्थिक संबल मिलेगा. योजना के तहत कन्या के बैंक खाते में 64,000 की राशि सीधे भेजी जाती है. इसके अलावा 21,000 की आवश्यक उपहार सामग्री नवदंपति को प्रदान की जाती है, जबकि 15,000 विवाह समारोह के आयोजन व भोजन व्यवस्था पर व्यय किए जाते हैं.
अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों ने दिया आशीर्वाद
समारोह में तुलसीपुर विधायक कैलाश नाथ शुक्ला, जिला पंचायत अध्यक्ष आरती शुक्ला, मुख्य विकास अधिकारी (CDO) हिमांशु गुप्ता, जिला विकास अधिकारी कमलेश सोनी और जिला समाज कल्याण अधिकारी डॉ. राहुल गुप्ता सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे. अतिथियों ने नवदंपतियों को उपहार सामग्री भेंट कर उनके मंगलमय दांपत्य जीवन के लिए शुभकामनाएं दीं. पूरे आयोजन स्थल पर भोजन, पेयजल और बैठने की समुचित व्यवस्था की गई थी.