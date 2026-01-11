Advertisement
लखीमपुर खीरी में धर्मांतरण रैकेट का भंडाफोड़, लालच देकर 70 लोगों को बनाया निशाना, मचा हड़कंप

Lakhimpur Kheri News: लखीमपुर खीरी में 70 लोगों को इलाज कराने का दावा करते हुए, साथ ही रुपये और जमीन का लालच देकर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जा रहा था.

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Jan 11, 2026, 11:11 AM IST
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI
लखीमपुर खीरी/दिलीप मिश्रा : उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में कथित धर्म परिवर्तन का मामला सामने आने से इलाके में हलचल मचा हुआ हैं.  आरोप है कि गांव में एक आयोजन के जरिए करीब 70 लोगों को इलाज कराने का दावा करते हुए, साथ ही रुपये और जमीन का लालच देकर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जा रहा था. यह तरीका  गुपचुप होकर चल रही थी.

जानिए, क्या हैं मामला ? 
दरअसल यह मामला लखीमपुर खीरी जनपद के फूलबेहड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत सुरजीपुरवा गांव का हैं. जहां सूचना मिलते ही फूलबेहड़ थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही आयोजन से जुड़े आयोजक और पादरी वहां से फरार हो गए. मौके पर मौजूद कुछ लोगों से पुलिस ने पूछताछ की और प्रारंभिक जांच में धर्म परिवर्तन से जुड़ी गतिविधियों के संकेत मिलने के बाद मामले को गंभीरता से लिया गया. पुलिस ने चार नामजद अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश शुरू कर दी गई है.

पुलिस की कार्यवाई कैसे 
जानकारी के अनुसार, पुलिस का कहना हैं कि आयोजन के दौरान बीमारियों से चमत्कारिक इलाज का दावा किया जा रहा था और कहा जा रहा था कि धर्म परिवर्तन करने से जीवन की समस्याएं दूर हो जाएंगी.इसके साथ ही कुछ लोगों को आर्थिक मदद और जमीन दिलाने का भी प्रलोभन दिया गया. ग्रामीणों का कहना है कि इस आयोजन में आसपास के गांवों से भी लोगों को बुलाया गया था.

स्थानीय हिंदू संगठनों में आक्रोश
इस घटना की जानकारी फैलते ही स्थानीय हिंदू संगठनों में आक्रोश देखने को मिला. संगठनों के पदाधिकारियों ने इसे धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ बताते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.  उनका कहना है कि गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को लालच देकर या डराकर धर्म परिवर्तन कराना कानूनन अपराध है और प्रशासन को ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए.

आरोपितों के तलाश तेज 
इस मामले की जांच की जा रही है और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं. आयोजन से जुड़े दस्तावेजों, वीडियो या अन्य साक्ष्यों की भी तलाश की जा रही है.  पुलिस यह भी जांच कर रही है कि इस कथित धर्म परिवर्तन के पीछे कोई संगठित नेटवर्क तो काम नहीं कर रहा है.

यह भी पढ़ें : Varanasi Football Stadium: स्पोर्ट्स हब बनेगी काशी! क्रिकेट के बाद बनेगा भव्य फुटबॉल स्टेडियम...ISL के मैच का दिखेगा रोमांच 
 

 

