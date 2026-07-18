दिखवाइए नहीं, ताला खुलवाइए... डीएम साहब के सामने जब 8वीं के बच्चे ने झाड़ा रौब, ठहाकों से गूंज उठा हॉल

नन्हे बच्चे का जवाब सुनकर हंस पड़े डीएम साहब

डीएम साहब के सामने मौजूद दारोगा साहब ने कहा कि सर करवा देंगे. इस पर नन्हा बच्चा बीच में बोल पड़ा और कहा कि करवा देंगे नहीं, करवा दीजिए. इस पर सब हंस पड़े. इसी बीच डीएम साहब उसे बीच में टोंकते हैं और ज्यादा न बोलने की हिदायत देते हुए अभी पढ़ाई पर फोकस करने को कहते हैं. इस दौरान नन्हा बच्चा दारोगा साहब को कहता है कि आपको क्या थोड़ा सा कमीशन मिल जाता है तो बस हो गया काम. यह सुनकर सब ठहाके लगाने लगते हैं. बच्चे के बेबाक अंदाज ने हर किसी का दिल जीत लिया. डीएम साहब तुरंत काम करवाने को मजबूर हो गए.