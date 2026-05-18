स्मार्ट मीटर या स्मार्ट घोटाला? सोनभद्र में बिजली बिलों ने उड़ाए लोगों के होश, फरियाद सुनाते वक्त छलके उपभोक्ता के आंसू

Sonbhadra Electricity Bill/ अरविन्द दुबे: सोनभद्र में बिजली विभाग एक बार फिर सवालों के घेरे में है. यहां एक बिजली उपभोक्ता ने विभाग में तैनात बाबू पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं. पीड़ित का आरोप है कि महज 3208 रुपए बकाया होने के बावजूद रिश्वत की मांग पूरी न करने पर कुछ ही मिनटों में उसका बिजली बिल बढ़ाकर पहले 38 हजार और फिर 56 हजार 950 रुपए कर दिया गया. अपना दर्द बयां करते हुए पीड़ित सुरेश कुमार उपाध्याय की आंखों से आंसू निकल पड़े.

भ्रष्टाचार और लापरवाही के आरोप

जिले में बिजली विभाग पर भ्रष्टाचार और लापरवाही के गंभीर आरोप लगे हैं. डाला निवासी पीड़ित सुरेश कुमार उपाध्याय का कहना है कि उनके ऊपर केवल 3208 रुपए बिजली बिल बकाया था. एसडीओ के कहने पर जब वह पिपरी उपखंड कार्यालय पहुंचे और वहां तैनात बाबू चंद्रकांत से मिले तो बाबू ने उनका बिल अपने पास रख लिया और कथित तौर पर 20 हजार रुपए की मांग करने लगे.

पीड़ित के मुताबिक, जब उन्होंने पैसे देने में असमर्थता जताई तो उन्हें धमकी दी गई कि पैसा नहीं दोगे तो बिल और बढ़ जाएगा. पीड़ित ने बताया कि काफी विनती करने के बावजूद जब उन्होंने रिश्वत नहीं दी तो महज पांच मिनट के भीतर उनका बिल बढ़ाकर 38 हजार रुपए कर दिया गया और थोड़ी देर बाद वही बिल बढ़कर 56 हजार 950 रुपए पहुंच गया.

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जिलाधिकारी से मामले में कार्रवाई की मांग

अपनी पीड़ा बताते वक्त सुरेश उपाध्याय भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े. उन्होंने आरोप लगाया कि संबंधित बाबू पिछले करीब 20 वर्षों से एक ही कार्यालय में तैनात हैं और लोगों से अवैध वसूली करते हैं. पीड़ित ने पूरे मामले की शिकायत जिलाधिकारी से करते हुए कार्रवाई की मांग की है. इसी तरह का एक और मामला राबर्ट्सगंज उपखंड से भी सामने आया है, जहां ग्राम पंचायत बारी महेवा निवासी सुनीता देवी पत्नी रामजीवान भारती के घरेलू बिजली कनेक्शन पर महज तीन माह में एक लाख छह हजार रुपए का बिजली बिल पहुंच गया.

अधिशासी अभियंता को जांच के निर्देश

परिजनों का कहना है कि घर में सामान्य घरेलू उपयोग के बावजूद इतना भारी भरकम बिल आने से सभी लोग हैरान हैं. बताया जा रहा है कि घर में स्मार्ट मीटर लगा हुआ है. अब इन दोनों मामलों के सामने आने के बाद स्मार्ट मीटर और बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं. अगर उपभोक्ताओं के आरोपों में सच्चाई है तो यह न केवल विभागीय कार्यप्रणाली पर सवाल है. बल्कि आधुनिक तकनीक और सही बिलिंग के दावों पर भी बड़ा प्रश्नचिह्न है. फिलहाल जिलाधिकारी ने मामले का संज्ञान लेते हुए अधिशासी अभियंता को जांच कर आवश्यक कार्रवाई और निस्तारण के निर्देश दिए हैं.

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