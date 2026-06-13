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बेटी का रिश्ता तोड़ा, तो ले ली पिता की जान! चाकुओं से गोदकर की गई सलीम की निर्मम हत्या

Lakhimpur Kheri Murder Case: लखीमपुर खीरी जिले में बेटी का रिश्ता तोड़ने से नाराज युवक ने पिता की चाकू मारकर हत्या कर दी. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश तेज कर दी है.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jun 13, 2026, 03:49 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 03:49 PM IST
बेटी का रिश्ता तोड़ा, तो ले ली पिता की जान! चाकुओं से गोदकर की गई सलीम की निर्मम हत्या
Image Credit: फाइल फोटो

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