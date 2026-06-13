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लखीमपुर खीरी/दिलीप मिश्रा: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां बेटी की शादी से इनकार करने पर एक पिता की चाकू से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी गई. इस वारदात के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है.
शादी तोड़ी तो दी थी 'घर उजाड़ने' की धमकी
दरअसल, ये घटना घटना गोला गोकर्णनाथ कोतवाली क्षेत्र के शिवपुर सांडा गांव की है. परिजनों से मिली जानकारी के मुताबिक, मृतक 45 वर्षीय सलीम ने कुछ समय पहले अपनी बेटी का रिश्ता फूलबेहड़ थाना क्षेत्र के रहने वाले दानिश नाम के युवक से तय किया था.
रिश्ता तय होने के कुछ दिनों बाद सलीम को पता चला कि दानिश पहले से शादीशुदा है और उसका एक बेटा भी है. धोखा धड़ी का अहसास होने पर सलीम ने अपनी बेटी का निकाह दानिश से करने से साफ इनकार कर दिया और रिश्ता तोड़ दिया. रिश्ता टूटने से नाराज आरोपी दानिश ने सलीम के परिवार को गंभीर परिणाम भुगतने और 'घर उजाड़ देने' की धमकी भी दी थी.
रात के अंधेरे में दीवार लांघकर आए हमलावर
परिजनों ने बताया कि शुक्रवार रात करीब 11 बजे जब पूरा परिवार सो रहा था, तभी आरोपी कुछ साथियों के साथ घर की पड़ोसी दीवार फांदकर अंदर दाखिल हो गया. हमलावरों ने सोते हुए सलीम पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया. सलीम की चीख-पुकार सुनकर जब दूसरे कमरे में सो रही बेटी भागकर मौके पर पहुंची, तब तक हमलावर उसी दीवार से कूदकर अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो चुके थे. लहूलुहान हालत में सलीम ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.
पुलिस तफ्तीश में जुटी, आरोपी की तलाश तेज
घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय कोतवाली पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया है, पीड़ित परिवार की तहरीर के आधार पर नामजद आरोपी दानिश के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं. जल्द ही उसे सलाखों के पीछे भेजा जाएगा.
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