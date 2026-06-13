रात के अंधेरे में दीवार लांघकर आए हमलावर

परिजनों ने बताया कि शुक्रवार रात करीब 11 बजे जब पूरा परिवार सो रहा था, तभी आरोपी कुछ साथियों के साथ घर की पड़ोसी दीवार फांदकर अंदर दाखिल हो गया. हमलावरों ने सोते हुए सलीम पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया. सलीम की चीख-पुकार सुनकर जब दूसरे कमरे में सो रही बेटी भागकर मौके पर पहुंची, तब तक हमलावर उसी दीवार से कूदकर अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो चुके थे. लहूलुहान हालत में सलीम ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.