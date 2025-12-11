SIR के बोझ से गई आंगनवाड़ी कार्यकत्री की जान! ड्यूटी के दौरान हार्टअटैक से मौत, पति ने लगाए गंभीर आरोप

मो. तारिक/पीलीभीत: पीलीभीत में एसआईआर सर्वे (SIR Survey) की ड्यूटी में लगी एक आंगनवाड़ी कार्यकत्री की हार्ट अटैक से मौत हो गई. आंगनबाड़ी कार्यकत्री की मौत की वजह SIR के काम का अत्यधिक बोझ बताया जा रहा है. मृतका के पति ने आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी की एसआईआर (SIR) में बीएलओ के साथ सहयोग में ड्यूटी लगाई गई थी. अधिकारियों का प्रेशर अधिक था जिसके चलते उसकी पत्नी को हार्ट अटैक पड़ गया और मौत हो गई.

क्या है पूरा मामला

पूरा मामला थाना बिलसंडा क्षेत्र में पड़ने वाले घनश्यामपुर गांव का है. जहां के रहने वाले रमेश कुमार सागर का कहना है उसके गांव में एसआईआर (SIR) का काम निपटाने के लिए दो बूथ बनाए गए हैं. बीएलओ रोहित शर्मा टीचर के साथ उनकी पत्नी आंगनबाड़ी तारावती की सहयोग में ड्यूटी लगाई गयी थी.

मृतका तारावती के पति रमेश कुमार का आरोप है कि एसआईआर (SIR) काम के लिए बाल विकास विभाग व दूसरे अधिकारियों का काफी प्रेशर था कल बीते दिन उसकी पत्नी ने फोन पर हाजिरी लगाई, जिसके बाद वो उन्हें एसआईआर काम के लिए छोड़ने जा रहा था, तभी हार्टअटैक पड़ने से उसकी पत्नी की मौत हो गई. मौत होने के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

Add Zee News as a Preferred Source

वहीं इस घटना पर डीएम के PRO का कहना है कि मामले की जानकारी अभी उनके पास नहीं आई है. वहीं इस मामले पर जब डीएम को फोन लगाया गया तो कॉल पिक नहीं हुआ.

अखिलेश ने लोकसभा में उठाया मुद्दा

वहीं लोकसभा सत्र के दौरान दो दिन पहले ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी SIR के काम के दबाव के चलते BLO और दूसरे अधिकारियों की मौत का मुद्दा उठाया था. अखिलेश यादव ने SIR की प्रक्रिया में लगे ड्यूटी के दौरान मरने वाले लोगों के नाम गिनाए. उन्होंने कहा कि चाहें आत्महत्या हो या हादसा, लेकिन इन सभी लोगों की ड्यूटी SIR की प्रक्रिया में लगी थी.

अखिलेश यादव ने सदन में कहा, "यूपी में SIR की प्रक्रिया के दौरान जान गंवाने वाले 10 लोगों में से 9 लोगों के नाम मेरे पास हैं. अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा मरने वाले सभी लोगों पर SIR की प्रक्रिया पूरा करने बहुत दबाव था, ऐसे में वो और क्या कर सकते थे.

अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर आरोप

अखिलेश यादव ने कहा कि इलेक्शन कमिशन ने दावा किया था SIR की प्रक्रिया में जुटे सभी लोगों को बीएलओ की ट्रेनिंग देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं.

ये भी पढ़ें: BLO अकेले नहीं जो SIR प्रक्रिया में जुटे हैं, इन सीनियर अधिकारियों की भी है अहम भूमिका