Sitapur News: भाभी के परिवार की वजह से जान दे रहा हूं.....और बजरंग दल के कार्यकर्ता ने लगा लिया फंदा
Sitapur News: भाभी के परिवार की वजह से जान दे रहा हूं.....और बजरंग दल के कार्यकर्ता ने लगा लिया फंदा

sitapur news: सीतापुर में बजरंग दल के कार्यकर्त्ता ने आत्महत्या से पहले वीडियो ज़ारी की,ब्लैकमेलिंग से परेशान था. फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है.

 

Edited By:  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 02, 2025, 01:58 PM IST
सीतापुर/ राजकुमार दीक्षित: यूपी के सीतापुर  में राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता कुलदीप ने सोमवार शाम पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली.  मृतक ने आत्महत्या से पहले एक वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर शेयर किया. कुलदीप ने अपने बड़े भाई के साले और भाभी के परिवार पर गंभीर आरोप लगाए. कुलदीप ने  कहा कि भाभी के माता-पिता ने पहले ब्लैकमेल करके लाखों रुपये वसूले.  दो दिन पहले फिर से पैसों की मांग की गई थी. जानते हैं पूरा मामला.

 

क्या है पूरा मामला

यह पूरा मामला थान गांव थाना क्षेत्र का है. जानकारी के अनुसार, राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता मृतक कुलदीप ने सोमवार की शाम पेड़ पर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी. मृतक ने जान देने से पहले जो वीडियो बनाया था. उसमें कुलदीप ने अपनी भाभी के परिवार पर गंभीर आरोप लगाये हैं. वीडियो के मुताबिक भाभी के माता-पिता ने पहले ब्लैकमेल करके लाखों पैसे वसूले और दो दिन पहले फिर से पैसे की मांग की. वीडियो में मृतक ने  जो नाम लिए वो हैं  पुत्तन बाजपेई, सरोज वाजपेई और दिलीप बाजपेई.  मृतक ने कहा  कि इन लोगों ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी. आरोपियों ने उसे चौराहे पर बुलाने का प्रयास भी किया. 

 

पुलिस ने क्या कहा

पुलिस के अनुसार,प्रारंभिक जांच में यह आत्महत्या का मामला लग रहा है. फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.  पोस्टमार्टम के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

 

Sitapur news

