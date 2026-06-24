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लखीमपुर में टावर पर चढ़ी प्रेमिका के साथ हो गया खेला! नीचे उतरते ही प्रेमी का परिवार वादे से मुकरा, पुलिस ने दिखाई बेरुखी

Lakhimpur Kheri News:अपनी मांग या जिद पूरी कराने को लेकर यूपी में आए दिन टावर पर चढ़ने की घटनाएं सामने आती हैं. लेकिन लखीमपुर में एक युवती के साथ इसमें भी धोखा हो गया. युवती प्रेमी से शादी की जिद पूरी करने के लिए टावर पर चढ़ी, पुलिस और प्रेमी ने उसकी मांग भी मान ली, लेकिन अब प्रेमी का परिवार अपने वादे से मुकर गया है

Written ByPradeep Kumar Raghav
Published: Jun 24, 2026, 04:59 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 04:59 PM IST
लखीमपुर में टावर पर चढ़ी प्रेमिका के साथ हो गया खेला! नीचे उतरते ही प्रेमी का परिवार वादे से मुकरा, पुलिस ने दिखाई बेरुखी

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Pradeep Kumar Raghav

Pradeep Kumar Raghav

प्रदीप कुमार राघव ज़ी न्यूज में पत्रकार हैं, 2022 से संस्थान से जुड़े हैं. वर्तमान में ज़ी यूपी-यूके डिजिटल टीम में ट्रेंडिंग टॉपिक पर स्पेशल स्टोरी, क्राइम, राजनीति, करंट अफेयर्स और हाइपर लोकल की खबरें लिखते हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक के बाद पत्रकारिता व जन संचार में स्नातकोत्तर किया है.

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