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दिलीप मिश्रा/लखीमपुर: अपनी मांग जिद पूरी कराने के लिए यूपी में आए दिन कहीं न कहीं से प्रेमी, प्रेमिका या किसी अन्य के चढ़ने की घटनाएं सामने आती रहती हैं. खूब हाईवोल्टेज ड्रामा होता है, मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट जाती है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचती है इसके बाद पुलिस और परिजन दोनों टावर नीचे उतरने की अपील करते हैं. ज्यादातर मामलों में काफी देर के हाईवोल्टेज ड्रामा के बाद टावर पर चढ़े युवक या युवती को अपने मकसद में कामयाबी मिल जाती है. लेकिन लखीमपुर में एक युवती जो प्रेमी से शादी की जिद में टावर पर चढ़ी थी उसके साथ बड़ा धोखा हो गया.
शादी का आश्वासन देकर मुकरा प्रेमी का परिवार
बताया जा रहा है कि जैसे ही प्रेमिका टावर पर चढ़ी आनन-फानन में प्रशासन ने प्रेमी से शादी का आश्वासन दिलाया था, जिसके बाद प्रेमिका टावर से नीचे उतर गई थी. लेकिन अब प्रेमी का परिवार अपने वादे से मुकर गया है. अब वही ढांक के तीन पात, बाद में न तो पुलिस ने प्रमिका को दिये आश्वासन में इंटरेस्ट लिया और न ही परिजनों ने.
शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण का आरोप
पीड़िता ने प्रेमी पर शादी का झांसा देकर कई साल से शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाते हुए 6 महीने पहले एक एफआईआर दर्ज कराई थी, जिस मामले में पुलिस के आरोपी हिरासत में लिया था.
एसपी से मिलने पहुंची पीड़ित प्रेमिका
प्रेमिका अब एसपी से मिलने पहुंची. प्रेमिका ने प्रेमी से शादी कराने की मांग अब एसपी के सामने रखी है. प्रेमिका ने कहा है कि या तो उसकी शादी प्रेमी से कराई जा या फिर प्रेमी को उसे धोखा देने के मामले में जेल भेजा जाए. पुलिस अधीक्षक ने प्रेमिका को शारदा नगर धाना जाने के लिए कहा है.
प्रेमिका ने बताया
प्रेमिका ने बताया कि उसका प्रेमी पिछले साल से उसे शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करता रहा फिर दूसरी जगह शादी तय कर लिया. अब हम उनसे शादी के लिए कह रहे हैं तो वो थाने पर जाकर या किसी ने किसी के जरिये धमकियां दिलाते हैं. इसलिए मैं आत्महत्या के लिए टावर पर चढ़ी थी. फिर उनके भाई और वो आए तो पुलिस के सामने उन्होंने मुझसे कहा कि टावर से नीचे उतर मैं तुमसे शादी करूंगा. इसके बाद पुलिस प्रशासन एक-एक करके चले गए. अब एसपी ने कहा है कि शारदा नगर थाना जब भी बुलाएं तो चले जाना, तुम्हारी शिकायत पर कार्रवाई की जाएगी.