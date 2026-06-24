प्रेमिका ने बताया

प्रेमिका ने बताया कि उसका प्रेमी पिछले साल से उसे शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करता रहा फिर दूसरी जगह शादी तय कर लिया. अब हम उनसे शादी के लिए कह रहे हैं तो वो थाने पर जाकर या किसी ने किसी के जरिये धमकियां दिलाते हैं. इसलिए मैं आत्महत्या के लिए टावर पर चढ़ी थी. फिर उनके भाई और वो आए तो पुलिस के सामने उन्होंने मुझसे कहा कि टावर से नीचे उतर मैं तुमसे शादी करूंगा. इसके बाद पुलिस प्रशासन एक-एक करके चले गए. अब एसपी ने कहा है कि शारदा नगर थाना जब भी बुलाएं तो चले जाना, तुम्हारी शिकायत पर कार्रवाई की जाएगी.