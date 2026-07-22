पीलीभीत में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष, वीडियो वायरल; 6 के खिलाफ मुकदमा दर्ज

धारदार हथियार से हमला

इतने में अमित का भाई अनिल और उसकी बहन आ गए और आरोप है कि उन्होंने पास के एक प्लॉट से ईंटें उठाकर दिव्यांग वसीम पर बरसाना शुरू कर दिया. इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें अनिल ईंटें मारता हुआ दिख रहा है और दिव्यांग वसीम खुद को बचाने का प्रयास कर रहा है. वसीम का आरोप है कि बाद में अनिल की बहन बांका (धारदार हथियार) लेकर आई, जिससे अनिल ने उन पर हमला कर दिया और उनके हाथ में गंभीर चोट आई.