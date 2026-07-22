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पीलीभीत में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष, वीडियो वायरल; 6 के खिलाफ मुकदमा दर्ज

Pilibhit News: पीलीभीत में दो समुदायों के बीच मामूली बात को लेकर विवाद हो गया, जिसने देखते ही देखते उग्र रूप ले लिया. घटना के दौरान जमकर ईंट-पत्थर चले और धारदार हथियार का इस्तेमाल भी किया गया.

Written ByZee Media BureauEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jul 22, 2026, 01:00 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 01:00 PM IST
पीलीभीत में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष, वीडियो वायरल; 6 के खिलाफ मुकदमा दर्ज
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाताSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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