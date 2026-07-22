पीलीभीत में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष, वीडियो वायरल; 6 के खिलाफ मुकदमा दर्ज

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पीलीभीत/मोहम्मद तारिक: उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर दो समुदायों के बीच मामूली बात को लेकर विवाद हो गया, जिसने देखते ही देखते उग्र रूप ले लिया. घटना के दौरान जमकर ईंट-पत्थर चले और धारदार हथियार का इस्तेमाल भी किया गया. पुलिस ने एक पक्ष की तहरीर पर छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जबकि दूसरे पक्ष ने भी पुलिस से कार्रवाई की गुहार लगाई है.
कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना न्यूरिया थाना क्षेत्र के मोहल्ला खेड़ा की बताई जा रही है. बता दें कि अनिल पक्ष का कहना है कि 20 जुलाई को उनके ही मोहल्ले के निवासी वसीम, उनके पिता और अन्य लोगों ने मिलकर उनके घर पर चढ़ाई कर दी. आरोप है कि आरोपियों ने मारपीट की और जान से मारने की नियत से हाथ में चाकू मार दिया. अनिल की शिकायत के आधार पर पुलिस ने वसीम, उनके पिता सहित छह लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया है.
वसीम पक्ष का दावा और वायरल वीडियो
वहीं दूसरे पक्ष के वसीम, जो पैर से दिव्यांग हैं, का दावा है कि मामला कुछ और ही था. वसीम के अनुसार, वह अपने छोटे बच्चे के साथ रास्ते से गुजर रहे थे, तभी अमित और उनके पिता जयंती प्रसाद आपस में झगड़ा कर रहे थे और एक-दूसरे पर पत्थर फेंक रहे थे. वसीम ने सिर्फ इतना कहा कि "पत्थर देखकर फेंको, हमें लग जाएगा."
धारदार हथियार से हमला
इतने में अमित का भाई अनिल और उसकी बहन आ गए और आरोप है कि उन्होंने पास के एक प्लॉट से ईंटें उठाकर दिव्यांग वसीम पर बरसाना शुरू कर दिया. इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें अनिल ईंटें मारता हुआ दिख रहा है और दिव्यांग वसीम खुद को बचाने का प्रयास कर रहा है. वसीम का आरोप है कि बाद में अनिल की बहन बांका (धारदार हथियार) लेकर आई, जिससे अनिल ने उन पर हमला कर दिया और उनके हाथ में गंभीर चोट आई.
पुलिस का वक्तव्य
वहीं सीओ नताशा गोयल ने बताया कि एक पक्ष की तहरीर के आधार पर छह लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. वायरल वीडियो और घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर निष्पक्ष और विधिक कार्रवाई की जाएगी.