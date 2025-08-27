Lakhimpur Khiri News: गरीब के घर पर चला 'बाबा का बुलडोजर', तो अफसरों पर फूटा विधायक का गुस्सा, अब फिर बसेगा आशियाना

Lakhimpur Khiri News: लखीमपुर खीरी में बीजेपी विधायक का उस वक्त पारा हाई हो गया, जब बांकेगंज कस्बे में एक दलित के घर को गिराने के लिए बुलडोजर लेकर प्रशासन की टीम पहुंची थी. फिर क्या हुआ इस खबर में पढ़िए...
Trending Photos
Lakhimpur Khiri News/Dileep Mishra: लखीमपुर खीरी के गोला तहसील इलाके के बांकेगंज कस्बे में उस वक्त हंगामा हो गया, जब एक दलित के घर को गिराने के लिए प्रशासन की टीम बुलडोजर लेकर पहुंची थी. इस दौरान प्रशासन की टीम पर बीजेपी विधायक का पारा हाई हो गया. फिर उन्होंने आव देखा न ताव और अधिकारियों को लताड़ दिया.
विधायक ने अफसरों को लताड़ा
बीजेपी विधायक रोमी साहनी ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को लताड़ते हुए चेतावनी देने के लहजे में कहा गरीब का घर गिराने से पहले योगी के आदेश को याद रखना चाहिए था. जरा सी बात पर दिनदहाड़े बुलडोजर लेकर घर गिराने नहीं पहुंचना चाहिए था. इस हंगामे के बाद बुलडोजर कार्रवाई में क्षतिग्रस्त हुए घर की दोबारा मरम्मत कराने के आदेश दिए गए हैं.
पीड़ित को आर्थिक मदद भी की
इतना ही नहीं बीजेपी विधायक रोमी साहनी ने पीड़ित को ₹10000 की मदद भी की. जानकारी के मुताबिक, बीजेपी विधायक को इस मामले की सूचना मिली थी. जिसके बाद उन्होंने कहा था कि इस तरीके से काम नहीं होना चाहिए और वह मौके पर खुद जाकर पूरी पड़ताल करेंगे. किसी गरीब का घर उजाड़ रहे हो और मैं चुप बैठ जाऊं यह हो नहीं सकता. फिर क्या था वह मौके पर पहुंच गए और हंगामा हो गया.
इस हंगामे का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे बीजेपी विधायक अफसरों को लताड़ रहे हैं?
यह भी पढ़ें: Firozabad News: फिरोजाबाद में बड़ा हादसा, अचानक भरभरा कर गिरी झोपड़ी की दीवार, महिला समेत 4 लोग घायल