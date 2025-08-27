Lakhimpur Khiri News: गरीब के घर पर चला 'बाबा का बुलडोजर', तो अफसरों पर फूटा विधायक का गुस्सा, अब फिर बसेगा आशियाना
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2898260
Zee UP-Uttarakhandलखीमपुर खीरी

Lakhimpur Khiri News: गरीब के घर पर चला 'बाबा का बुलडोजर', तो अफसरों पर फूटा विधायक का गुस्सा, अब फिर बसेगा आशियाना

Lakhimpur Khiri News: लखीमपुर खीरी में बीजेपी विधायक का उस वक्त पारा हाई हो गया, जब बांकेगंज कस्बे में एक दलित के घर को गिराने के लिए बुलडोजर लेकर प्रशासन की टीम पहुंची थी. फिर क्या हुआ इस खबर में पढ़िए...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Aug 27, 2025, 10:22 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Lakhimpur Khiri News
Lakhimpur Khiri News

Lakhimpur Khiri News/Dileep Mishra: लखीमपुर खीरी के गोला तहसील इलाके के बांकेगंज कस्बे में उस वक्त हंगामा हो गया, जब एक दलित के घर को गिराने के लिए प्रशासन की टीम बुलडोजर लेकर पहुंची थी. इस दौरान प्रशासन की टीम पर बीजेपी विधायक का पारा हाई हो गया. फिर उन्होंने आव देखा न ताव और अधिकारियों को लताड़ दिया.

विधायक ने अफसरों को लताड़ा
बीजेपी विधायक रोमी साहनी ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को लताड़ते हुए चेतावनी देने के लहजे में कहा गरीब का घर गिराने से पहले योगी के आदेश को याद रखना चाहिए था. जरा सी बात पर दिनदहाड़े बुलडोजर लेकर घर गिराने नहीं पहुंचना चाहिए था. इस हंगामे के बाद बुलडोजर कार्रवाई में क्षतिग्रस्त हुए घर की दोबारा मरम्मत कराने के आदेश दिए गए हैं.

पीड़ित को आर्थिक मदद भी की
इतना ही नहीं बीजेपी विधायक रोमी साहनी ने पीड़ित को ₹10000 की मदद भी की. जानकारी के मुताबिक, बीजेपी विधायक को इस मामले की सूचना मिली थी. जिसके बाद उन्होंने कहा था कि इस तरीके से काम नहीं होना चाहिए और वह मौके पर खुद जाकर पूरी पड़ताल करेंगे. किसी गरीब का घर उजाड़ रहे हो और मैं चुप बैठ जाऊं यह हो नहीं सकता. फिर क्या था वह मौके पर पहुंच गए और हंगामा हो गया.

Add Zee News as a Preferred Source

इस हंगामे का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे बीजेपी विधायक अफसरों को लताड़ रहे हैं?

यह भी पढ़ें: Firozabad News: फिरोजाबाद में बड़ा हादसा, अचानक भरभरा कर गिरी झोपड़ी की दीवार, महिला समेत 4 लोग घायल

TAGS

BJP MLABulldozer action in Lakhimpur KhiriViral Videolakhimpur khiri news

Trending news

Saharanpur news
सहारनपुर में खेत पर चारा लेने गई महिला की गर्दन काटकर हत्या, गांव में दहशत
wall collapse
फिरोजाबाद में बड़ा हादसा, अचानक भरभरा कर गिरी झोपड़ी की दीवार, महिला समेत 4 लोग घायल
Maharajganj
2 मिनट लगेगा सबको सही करने में इस्तीफा देकर चला जाऊंगा,क्यों फूटा थानेदार का गुस्सा?
ganesh chaturthi 2025
भगवान गजानन के जयकारों से गूंजी उठी नगरी,चंदौसी के श्री गणेश मंदिर में उमड़ी भीड़
Varanasi Rain Alert
वाराणसी में बदला मौसम, उमस भरी गर्मी से लोग बेहाल, जानें फिर कब यू-टर्न लेगा मॉनसून?
Gorakhpur Weather today
उफ!ये गर्मी तो मार ही डालेगी..भट्टी जैसे तप रहा पूर्वी UP, जानें कब होगी भारी बारिश?
Rudraprayag
केदारनाथ चोराबाड़ी ग्लेशियर में मिला नर कंकाल,पास में पड़ी थी तेलंगाना के युवक की ID
Lucknow KGMU
UP के इस अस्पताल में नर्स नहीं लगा सकती नेल पेंट-गहने पहनने पर रोक, Duty मैनुअल जारी
weather in uttarakhand
उत्तराखंड में बादल-बारिश का तांडव, पौड़ी समेत इन जिलों के लोग करेंगे त्राहिमाम,अलर्ट
UP Rain Alert
UP में बढ़ा तापमान का मीटर, लखनऊ समेत इन जिलों में फिर चालू हुए AC, कब लौटेगी बारिश!
;