मुश्किल में फंसे लालू के लाल तेजस्वी यादव, यूपी के इस जिले में दर्ज हुआ मुकदमा, जानें क्या लगे आरोप?

Shahjahanpur News: बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के मामले में शाहजहांपुर के सदर बाजार थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है. भारतीय जनता पार्टी की महानगर अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता ने बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है. राजद के एक्स हैंडल से आपत्तिजनक पोस्ट किया गया था. तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. घटना के बाद स्थानीय स्तर पर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है.

क्या लगे हैं तेजस्वी पर आरोप

शाहजहांपुर में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) नेता और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. शाहजहांपुर के सदर बाजार थाने में तेजस्वी यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. बीजेपी महानगर अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता ने अपनी तहरीर में लिखा कि सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री पर अमर्यादित टिप्पणी पोस्ट की है. शिकायत में कहा गया है कि RJD के आधिकारिक X (पहले ट्विटर) हैंडल से शुक्रवार सुबह 6:58 बजे किया गया था. इससे जनता में काफी गुस्सा है. इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. शाहजहांपुर के SP राजेश द्विवेदी ने बताया कि BNS की धारा 353(2) और 197(1)(a) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. BNS एक नया कानून है जो भारतीय दंड संहिता (IPC) की जगह लेगा.

महाराष्ट्र में भी तेजस्वी के खिलाफ शिकायत दर्ज

वहीं, महाराष्ट्र में BJP विधायक ने तेजस्वी यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में भी केस दर्ज हुआ है. इन शिकायतों में तेजस्वी यादव पर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने और जनता की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया गया है. पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है.

