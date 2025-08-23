मुश्किल में फंसे लालू के लाल तेजस्वी यादव, यूपी के इस जिले में दर्ज हुआ मुकदमा, जानें क्या लगे आरोप?
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2893066
Zee UP-Uttarakhandलखीमपुर खीरी

मुश्किल में फंसे लालू के लाल तेजस्वी यादव, यूपी के इस जिले में दर्ज हुआ मुकदमा, जानें क्या लगे आरोप?

Shahjahanpur News: शाहजहांपुर में बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.  BJP महानगर अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता ने मुकदमा दर्ज कराया  है. जानिए किस मामले में फंसे हैं बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के लाल.

 

 

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Aug 23, 2025, 08:47 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

shahjahnpur News
shahjahnpur News

Shahjahanpur News: बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के मामले में शाहजहांपुर के सदर बाजार थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है.  भारतीय जनता पार्टी की महानगर अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता ने बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है.  राजद के एक्स हैंडल से आपत्तिजनक पोस्ट किया गया था.  तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. घटना के बाद स्थानीय स्तर पर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है.

क्या लगे हैं तेजस्वी पर आरोप
शाहजहांपुर में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) नेता और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. शाहजहांपुर के सदर बाजार थाने में तेजस्वी यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.   बीजेपी  महानगर अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता ने अपनी तहरीर में लिखा कि सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री पर अमर्यादित टिप्पणी पोस्ट की है.  शिकायत में कहा गया है कि RJD के आधिकारिक X (पहले ट्विटर) हैंडल से  शुक्रवार सुबह 6:58 बजे किया गया था. इससे जनता में काफी गुस्सा है.  इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. शाहजहांपुर के SP राजेश द्विवेदी ने बताया कि BNS की धारा 353(2) और 197(1)(a) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.  पुलिस मामले की जांच कर रही है. BNS एक नया कानून है जो भारतीय दंड संहिता (IPC) की जगह लेगा. 

महाराष्ट्र में भी तेजस्वी के खिलाफ शिकायत दर्ज
वहीं, महाराष्ट्र में BJP विधायक ने तेजस्वी यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में भी केस दर्ज हुआ है.  इन शिकायतों में तेजस्वी यादव पर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने और जनता की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया गया है.  पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है. 

Ballia​ News: पूजा पाल के सत्य को बर्दाश्त नहीं कर पाई समाजवादी पार्टी, सपा ने की लोकतंत्र की हत्या-BJP विधायक केतकी सिंह
 

TAGS

Shahjahanpur NewsTejashwi Yadav

Trending news

UP Encounter
यूपी के इन तीन शहरों में बदमाशों के साथ मुठभेड़, कई आरोपियों का हाफ एनकाउंटर
Cloud burst in Tharali
चमोली के थराली में बादल फटा, टूनरी गदेरा में भारी नुकसान,मलबे की चपेट में घर-दुकानें
Uttarakhand Weather
थराली में फटा बादल, उत्‍तराखंड में अगले 24 घंटे खतरा, मानसून के निशाने पर ये जिले
UP Shiksha Mitra
यूपी में 1.40 लाख शिक्षा मित्रों को खुशखबरी! मानदेय बढ़ाने को लेकर कोर्ट का फैसला
Hapur News
हिस्ट्रीशीटर बेटे ने की खौफनाक वारदात....जमीन के झगड़े में पिता को मारी गोली
ganesh chaturthi 2025
26 या 27 अगस्‍त, कब है गणेश चतुर्थी? क्‍या यूपी में बंद रहेंगे स्‍कूल-कॉलेज
Asian Yogasana Championship
कौन हैं यूपी की नीतू सिंह? पिता ने चंदा इकट्ठा करके दुबई भेजा, बेटी ने रचा इतिहास
UP PCS Transfer List
यूपी में फिर PCS अधिकारियों को इधर-उधर भेजा गया, जानें किन 4 अधिकारियों के बदले कार्
Pooja Pal
'मेरी हत्या हुई तो अखिलेश होंगे दोषी'.....पूजा पाल बोलीं- मुझे धमक‍ियां म‍िल रहीं
Bahraich news
बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, करंट लगने से दर्जनभर लोग झुलसे
;