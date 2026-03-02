होली से पहले आसमान में अद्भुत संगम: लखीमपुर में सूर्यास्त के साथ लालिमा लिए उगता दिखेगा चंद्रमा

Lakhimpur Chandra Grahan Timing: इस बार होली पर साल का पहला चंद्रग्रहण लगेगा, जो लखीमपुर में आंशिक रूप में देखा जा सकेगा. खास बात यह है कि सूर्यास्त के समय ही पूर्व दिशा में चंद्रमा पृथ्वी की छाया से प्रभावित होकर लालिमा लिए उगता दिखाई देगा, जिससे आसमान का नजारा बेहद रोमांचक बन जाएगा.

लखीमपुर में चंद्रग्रहण का समय

खगोलीय गणनाओं के अनुसार लखीमपुर में चंद्रग्रहण शाम करीब 6:07 बजे शुरू होगा. इसका अधिकतम प्रभाव लगभग 6:10 बजे देखा जा सकेगा, जबकि ग्रहण की समाप्ति करीब 7:53 बजे होगी. यानी यह खगोलीय घटना कुल मिलाकर लगभग 1 घंटा 46 मिनट तक प्रभावी रहेगी. मौसम साफ रहा तो यह दृश्य प्रदेश के कई शहरों में भी दिखाई दे सकता है.

चंद्रग्रहण पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण

वैज्ञानिकों के अनुसार यह पूर्ण चंद्रग्रहण नहीं बल्कि आंशिक ग्रहण होगा, इसलिए चंद्रमा पूरी तरह रक्तिम दिखाई नहीं देगा. फिर भी पृथ्वी की छाया चंद्र सतह पर स्पष्ट रूप से नजर आएगी, जो खगोल प्रेमियों के लिए बेहद आकर्षक दृश्य होगा. चंद्रग्रहण को नंगी आंखों से देखना पूरी तरह सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि इसमें सूर्य की तरह हानिकारक किरणें नहीं होतीं.

Add Zee News as a Preferred Source

चंद्रग्रहण की धार्मिक मान्यताएं

धार्मिक परंपराओं में ग्रहण का विशेष महत्व माना जाता है. मान्यता है कि ग्रहण से लगभग नौ घंटे पहले सूतक काल प्रारंभ हो जाता है. इस दौरान पूजा-पाठ और मंदिरों के पट बंद रखने की परंपरा निभाई जाती है. लखीमपुर क्षेत्र के प्रसिद्ध गोला गोरखनाथ मंदिरतथा काली देवी मंदिर में भी ग्रहण के दौरान कपाट बंद रहेंगे और भक्तों को दर्शन नहीं हो सकेंगे. ग्रहण समाप्ति के बाद स्नान-दान और पूजा को शुभ माना जाता है.

कैसे देखें यह नजारा

खगोल प्रेमियों के लिए यह शानदार अवसर होगा. खुले मैदान, छत या किसी अंधेरे स्थान से इस दृश्य को आसानी से देखा जा सकता है. दूरबीन या कैमरे से इसकी तस्वीरें भी ली जा सकती हैं.

होली से एक दिन पहले आसमान में घटने वाली यह दुर्लभ घटना लखीमपुर के लोगों के लिए विज्ञान और परंपरा के संगम का यादगार अनुभव साबित हो सकती है.

ये भी पढ़ें: होली से पहले आसमान होगा लाल! जानें मिर्जापुर में क्या रहेगा चंद्रग्रहण का समय, दिखेगा खास नजारा

ये भी पढ़ें: होली से पहले आसमान में अद्भुत नज़ारा, जानें मुरादाबाद में क्या रहेगा चंद्रग्रहण का समय, वैज्ञानिकों ने दी ये सलाह

Disclaimer: लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता की जिम्मेदारी हमारी नहीं है.एआई के काल्पनिक चित्रण का जी यूपीयूके हूबहू समान होने का दावा या पुष्टि नहीं करता.