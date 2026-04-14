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बाबा साहेब की मूर्ति क्षतिग्रस्त होने पर लखीमपुर में बवाल! CO की गाड़ी तोड़ी; कई थानों की पुलिस मौके पर

Lakhimpur News: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में आंबेडकर जयंती पर बवाल हो गया. यहां बाबा साहेब की प्रतिमा क्षतिग्रस्त होने पर हंगामा हो गया और भीड़ ने सीओ की गाड़ी पर हमला कर उसे तोड़ डाला. सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात पर काबू पाया. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Apr 14, 2026, 08:22 PM IST
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लखीमपुर में आंबेडकर जयंती पर हंगामा
लखीमपुर में आंबेडकर जयंती पर हंगामा

Lakhimpur: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में मंगलवार शाम आंबेडकर जयंती के अवसर पर तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई, जब डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के क्षतिग्रस्त होने की खबर फैलते ही ग्रामीणों का गुस्सा भड़क उठा. मामला गोला गोकर्णनाथ थाना क्षेत्र का है, जहां आक्रोशित भीड़ ने सड़क जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया.

क्या है पूरा मामला
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, गांव में लंबे समय से खाली पड़ी बौद्ध विहार की भूमि पर आंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने की तैयारी चल रही थी. मंगलवार को भंडारे के बीच ग्रामीणों ने प्रतिमा स्थापित कर दी. बताया जा रहा है कि इस दौरान ग्राम प्रधान वीरेंद्र गौतम भी मौके पर मौजूद थे, लेकिन उनके जाने के बाद ही प्रतिमा स्थापित की गई. इसके बाद अधिकांश ग्रामीण रैली में शामिल होने चले गए और स्थल पर मुख्य रूप से महिलाएं रह गईं. 

महिला पर मूर्ति क्षतिग्रस्त करने का आरोप
ग्रामीणों का आरोप है कि इसी दौरान बांकेगंज क्षेत्र की एक महिला पुलिस के साथ मौके पर पहुंची और प्रतिमा को हटाने की कोशिश की गई, जिससे वह टूट गई. महिलाओं ने विरोध किया तो पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करने का भी आरोप लगाया गया, जिससे माहौल और बिगड़ गया. 

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सीओ और तहसीलदार की गाड़ी में तोड़फोड़
घटना की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए और उन्होंने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी. देखते ही देखते प्रदर्शन उग्र हो गया और भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया. इस दौरान सीओ और तहसीलदार की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, कुछ वाहनों को पलट दिया गया और एक गाड़ी में आग भी लगा दी गई.

आरोपित महिला के साथ मारपीट 
हंगामे के बीच भीड़ ने आरोपित महिला के साथ मारपीट भी की. पुलिस ने किसी तरह घेरा बनाकर उसे सुरक्षित बाहर निकाला. सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी गोला समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और हालात को काबू में करने की कोशिश शुरू की. 

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रतिमा स्थापित करने के लिए किसी प्रकार की अनुमति नहीं ली गई थी और इसे विवादित भूमि पर रखा गया था. फिलहाल प्रशासन, पुलिस, ग्राम प्रधान और ग्रामीणों के बीच बातचीत जारी है ताकि स्थिति को शांत किया जा सके और आगे कोई अप्रिय घटना न हो. 

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