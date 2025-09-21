दुधवा टाइगर रिजर्व में दिखा ऐसा सांप, खतरा हुआ तो पूंछ से चलता है अपनी 'चाल', पलक झपकते लड़की ने दबोचा
दुधवा टाइगर रिजर्व में दिखा ऐसा सांप, खतरा हुआ तो पूंछ से चलता है अपनी 'चाल', पलक झपकते लड़की ने दबोचा

Lakhimpur Kheri Viral News: दुधवा टाइगर रिजर्व का एक वीडियो खूब सुर्खियों में है. यह वीडियो एक गांव से दुर्लभ सांप के रेस्क्यू का है, जो अपनी चतुर रणनीतियों के लिए मशहूर है. पढ़िए पूरा मामला...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Sep 21, 2025, 11:03 AM IST
Lakhimpur Khiri News
Lakhimpur Khiri News

Lakhimpur Kheri Viral News: लखीमपुर खीरी का एक वीडियो इंटरनेट पर छाया हुआ है. यह वीडियो दुधवा टाइगर रिजर्व का बताया जा रहा है. जहां एक दुर्लभ प्रजाति का सांप मिला है. यह सांप जहरीला तो नहीं है, लेकिन अपनी दुर्लभ रणनीति के लिए काफी मशहूर है. समय आने पर यह सांप आक्रामक भी हो सकता है.

गांव में दिखा दुर्लभ सांप
कहते हैं अगर इस सांप को किसी से खतरा महसूस हो तो यह कोबरा की तरह अपना फन फैलाकर और गर्दन ऊपर उठाकर डराने लगता है. इतना ही नहीं खतरे से बचने के लिए यह अपनी पूंछ को गिरा सकता है और पूंछ को वापस उगा भी सकता है. ऐसे ही एक दुर्लभ सांप को दुधवा टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन की नाजरुन निशा ने बुद्धापुरवा गांव में पलक झपकते ही काबू में कर लिया.

कहां रहता है ये सांप?
बताया जा रहा है कि नाजरुन निशा को एक व्‍यक्ति के घर में सांप होने की सूचना मिली थी. जिसके बाद वह संजय के घर पर पहुंचीं और उसे काबू में करने के बाद सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया. इसकी पहचान चेकर्ड कीलबैक के रूप में हुई, जिसे ढोरिया सांप भी कहते हैं. यह भारत में पाया जाने वाला एक एशियाई विषहीन और अर्ध-जलीय सांप है, जो झीलों, नदियों, तालाबों और धान के खेतों के आसपास रहता है.

कैसा दिखता है ढोरिया सांप?
इस दुर्लभ सांप के शरीर पर चौकोर काले धब्बे होते हैं. यह मध्यम आकार का चमकदार दिखने वाला सांप है, जिसके शरीर पर शल्क होते हैं. खतरा महसूस होने पर यह न सिर्फ डराता है, बल्कि हमला भी कर सकता है. सांपों की इस प्रजाति को वन्यजीव (संरक्षण] अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित किया गया है. 

;