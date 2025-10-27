Advertisement
Zee UP-Uttarakhandलखीमपुर खीरी

यूपी में एक और शहर का नाम बदला, छठ पर्व पर सीएम योगी का बड़ा ऐलान

Lakhimpur Kheri News: सीएम योगी सोमवार को लखीमपुर खीरी के मुस्तफाबाद स्थित विश्व कल्याण आश्रम पहुंचे थे. यहां उन्होंने 'स्मृति प्राकट्योत्सव मेला-2025' में भाग लिया और पूज्य संतों को नमन किया. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 27, 2025, 08:23 PM IST
CM Yogi Adityanath
CM Yogi Adityanath

Lakhimpur Kheri News: यूपी के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने एक बार फ‍िर से विपक्ष पर हमला बोला है. उन्‍होंने कहा कि पिछली सरकारों में अयोध्या को फैजाबाद, प्रयागराज को इलाहाबाद और कबीरधाम को मुस्तफाबाद बनाया गया था. हमने इन स्थलों की पहचान वापस लौटाने का कार्य किया है. विपक्ष इसे सेक्युलरिज्म के नाम पर करता था, जबकि यह पाखंड है. इस दौरान सीएम योगी ने मुस्तफाबाद का नाम बदलकर कबीरधाम रखने की घोषणा की. 

मुस्तफाबाद का नाम बदलकर कबीरधाम
दरअसल, सीएम योगी सोमवार को लखीमपुर खीरी के मुस्तफाबाद स्थित विश्व कल्याण आश्रम पहुंचे थे. यहां उन्होंने 'स्मृति प्राकट्योत्सव मेला-2025' में भाग लिया और पूज्य संतों को नमन किया. सीएम योगी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में प्रदेश के धार्मिक स्थलों का पुनरुद्धार और सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है, जबकि पहले यही पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाने में लगता था. उन्होंने मुस्तफाबाद का नाम बदलकर कबीरधाम रखने की घोषणा की. 

संत कबीरदास की वाणी आज भी समाज को मार्गदर्शन कर रही 
सीएम योगी ने कहा कि संत कबीरदास की वाणी आज भी समाज का मार्गदर्शन कर रही है. उन्होंने निर्गुण भक्ति की वह धारा प्रवाहित की जो समाज की विसंगतियों को तोड़कर आत्मा और परमात्मा का संबंध सरल शब्दों में आमजन को समझाने में सफल रही. सीएम योगी ने कहा कि 'गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागूं पांव...' यह दोहा आज भी हमें गुरु के महत्व का स्मरण कराता है. संतों की वाणी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी सैकड़ों वर्ष पूर्व थी. 'कबीरदास जी ने उस दौर में समाज की जातीय विषमताओं पर प्रहार कर कहा था, 'जाति पाति पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि का होई.' यह वाणी हमारे समाज की एकता और अखंडता की आधारशिला है. 

देश की एकता को तोड़ने वाली शक्तियों से सावधान रहने की जरूरत 
सीएम योगी ने कहा कि देश की एकता को तोड़ने वाली शक्तियों से सावधान रहने की आवश्यकता है. आज भी समाज विरोधी ताकतें आस्था पर प्रहार करने और जाति के नाम पर विभाजन करने की कोशिश कर रही हैं. अगर हम समय रहते अपनी कमजोरियों को नहीं पहचानेंगे तो ये बीमारियां कैंसर की तरह समाज को खोखला कर देंगी. सीएम योगी ने कहा कि राष्ट्रभक्ति ही सभी समस्याओं का समाधान है. उन्होंने कहा कि लखीमपुर खीरी जैसे सीमावर्ती जिलों में भी विकास की नई धारा बह रही है. गांव-गांव सड़कें बन रही हैं, मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो रही है, एयरपोर्ट का विस्तार किया जा रहा है और ईको-टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है. 

TAGS

cm yogi

