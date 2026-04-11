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Zee UP-Uttarakhandलखीमपुर खीरी

सीएम योगी ने 331 विस्थापित हिंदू परिवारों की ली सुध, लखीमपुर में दिया जमीन का मालिकाना हक, क्षेत्र को ₹1311 करोड़ की परियोजनाओं की भी सौगात

Lakhimpur Kheri News:  सीएम योगी ने शनिवार लखीमपुर खीरी में बांगलादेश से विस्थापित हुए 331 परिवारों को बसने के लिए घर और जमीन दी तो वहीं पूरे क्षेत्र को 1311 करोड़ की विकास परियोजनाएं की सौगात भी दी. 
 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Apr 11, 2026, 03:05 PM IST
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

Lakhimpur Kheri: लखीमपुर खीरी में शनिवार का दिन ऐतिहासिक रहा, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश से विस्थापित 331 हिंदू परिवारों को जमीन का मालिकाना हक सौंपकर दशकों पुरानी प्रतीक्षा खत्म की. मोहम्मदी क्षेत्र के मियांपुर में आयोजित कार्यक्रम में इन परिवारों को पहली बार आधिकारिक रूप से भूमि अधिकार पत्र दिए गए, जिससे उनकी जिंदगी में स्थायित्व और सम्मान का नया अध्याय जुड़ा. 

₹1311 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात
आजादी के बाद से ये परिवार जमीन पर बसे तो थे, लेकिन कानूनी स्वामित्व से वंचित थे. अब अधिकार मिलने के बाद उनके लिए आत्मनिर्भरता और सामाजिक सुरक्षा के नए रास्ते खुलेंगे. इस मौके पर मुख्यमंत्री ने ₹1311 करोड़ की 538 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी कियाक. इनमें 356 करोड़ रुपये की 345 परियोजनाएं पूर्ण कर जनता को समर्पित की गईं, जबकि 955 करोड़ रुपये की 193 परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ. इन योजनाओं का लाभ जिले के सात विधानसभा क्षेत्रों—लखीमपुर, गोला गोकर्णनाथ, श्रीनगर, पलिया, निघासन, मोहम्मदी और धौरहरा—को मिलेगा. 

थारू जनजाति के परिवारों को 538 हेक्टेयर जमीन
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने भारत-नेपाल सीमा के पास पलियाकलां के चंदनचौकी में भी थारू जनजाति के हजारों परिवारों को बड़ी सौगात दी. यहां 34 गांवों के 4356 थारू परिवारों को 538 हेक्टेयर जमीन के स्वामित्व अधिकार सौंपे गए. ये परिवार 1976 से जमीन का उपयोग कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें पूर्ण मालिकाना हक मिला है. 

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"सच्चा शासन वही, जिसमें जनता का कल्याण हो'
जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने संस्कृत का श्लोक “प्रजा सुखे सुखं राज्ञः…” सुनाते हुए कहा कि सच्चा शासन वही है, जिसमें जनता का कल्याण सर्वोपरि हो. उन्होंने बिना भेदभाव के काम करने और संवेदनशील शासन को विकास का आधार बताया. साथ ही, पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले विकास सीमित क्षेत्रों तक सिमटा रहता था, जबकि अब हर वर्ग और क्षेत्र तक योजनाएं पहुंच रही हैं. 

मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमि अधिकार केवल कागजी प्रक्रिया नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की गारंटी है. अब इन परिवारों के अधिकारों में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकेगा. साथ ही, आवास योजना के लाभार्थियों को घरों की चाबियां भी सौंपी गईं. 

यह कार्यक्रम न केवल विस्थापित परिवारों के लिए नई शुरुआत है, बल्कि लखीमपुर खीरी में विकास और अधिकार के नए युग का संकेत भी देता है. 

ये भी पढ़ें: मथुरा रैली में सीएम योगी बोले- संभल में हरिहर मंदिर तोड़ा गया, सपा को लिया निशाने पर

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