बलरामपुर में KYC के नाम पर ठगी, फिनो पेमेंट बैंक में खाता खुलवाकर ले लिए 2.20 लाख का लोन

राज्य चुनें
पवन कुमार तिवारी/बलरामपुर: बलरामपुर के गौरा चौराहा थाना क्षेत्र में QR कोड की ऑनलाइन KYC कराने के नाम पर ग्रामीण के दस्तावेज लेकर उसके नाम से 2.20 लाख रुपये का लोन निकालने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से दो मोबाइल फोन, 1,950 रुपये और पीड़ित का आधार कार्ड व पैन कार्ड बरामद किया है. पूछताछ में आरोपी ने दो साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम देने की बात स्वीकार की है.
ऑनलाइन KYC के नाम पर ठगी
यह मामला ग्राम लिलवा निवासी अजीबुर्रहमान से जुड़ा है. पुलिस को दी गई तहरीर में उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदीप कुमार पांडेय निवासी लक्ष्मनपुर अपने साथियों के साथ उनके घर पहुंचा था. आरोपियों ने खुद को भारतपे का एजेंट बताया और QR कोड की ऑनलाइन KYC कराने की बात कही. इसी बहाने आधार कार्ड, पैन कार्ड और मोबाइल फोन ले लिया.
2.20 लाख रुपये का लोन निकाल लिया
इसके बाद आरोपियों ने फिनो पेमेंट बैंक में खाता खुलवाकर अजीबुर्रहमान के नाम से 2.20 लाख रुपये का लोन निकाल लिया. आरोप है कि लोन की रकम भी मोबाइल के जरिए निकाल ली गई. पीड़ित की शिकायत पर गौरा चौराहा थाने में धारा 318(4), 319(2) बीएनएस और 66डी आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया. विवेचना के दौरान धारा 317(2) बीएनएस की भी बढ़ोतरी की गई.
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया
एसपी मार्तण्ड प्रकाश सिंह के निर्देश पर एएसपी विशाल पाण्डेय और सीओ नगर अभिषेक सिंह के पर्यवेक्षण में पुलिस टीम ने रविवार को नारायनपुर मझारी जाने वाली सड़क के मोड़ से प्रदीप कुमार पाण्डेय को गिरफ्तार किया. पूछताछ में प्रदीप ने बताया कि उसने संजीव मिश्रा और दुर्गेश पाठक के साथ मिलकर अजीबुर्रहमान के दस्तावेजों से लोन कराया था.
मोबाइल से पूरी रकम निकाल ली
आरोपियों ने मोबाइल से पूरी रकम निकाल ली. प्रदीप के अनुसार, उसके हिस्से में 20 हजार रुपये आए थे, जिन्हें उसने खर्च कर दिया. उसके पास केवल 1,950 रुपये बचे थे, जिन्हें पुलिस ने बरामद कर लिया. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से दो मोबाइल, नकदी और पीड़ित के आधार-पैन कार्ड बरामद किए. गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय भेज दिया गया. मामले में नामजद अन्य आरोपियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है.
उत्तर प्रदेश की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं UP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!