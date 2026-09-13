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बलरामपुर में KYC के नाम पर ठगी, फिनो पेमेंट बैंक में खाता खुलवाकर ले लिए 2.20 लाख का लोन

Balrampur News: बलरामपुर में QR कोड की ऑनलाइन KYC कराने के नाम पर लाखों की ठगी का मामला सामने आया है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया

Written ByZee Media Bureau
Published: Sep 13, 2026, 10:39 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 10:39 PM IST
बलरामपुर में KYC के नाम पर ठगी, फिनो पेमेंट बैंक में खाता खुलवाकर ले लिए 2.20 लाख का लोन
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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