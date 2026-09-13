बलरामपुर में KYC के नाम पर ठगी, फिनो पेमेंट बैंक में खाता खुलवाकर ले लिए 2.20 लाख का लोन

पवन कुमार तिवारी/बलरामपुर: बलरामपुर के गौरा चौराहा थाना क्षेत्र में QR कोड की ऑनलाइन KYC कराने के नाम पर ग्रामीण के दस्तावेज लेकर उसके नाम से 2.20 लाख रुपये का लोन निकालने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से दो मोबाइल फोन, 1,950 रुपये और पीड़ित का आधार कार्ड व पैन कार्ड बरामद किया है. पूछताछ में आरोपी ने दो साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम देने की बात स्वीकार की है.