महिला के शव को मिट्टी में दबाकर सांस का इंतजार... करंट से मौत के बाद परिजन करने लगे अनोखा इलाज

मो तारिक/पीलीभीत: पीलीभीत के थाना बिलसंडा क्षेत्र के खजुरिया नवीराम गांव में शौच के लिए गई एक महिला की खेत में लगे बिजली के तारों की चपेट में आने से मौत हो गई. अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इसके बावजूद परिजनों ने अस्पताल परिसर में ही बालू मंगवाकर महिला के शव को उसमें दबा दिया, और सांस आने का इंतज़ार करने लगे.

क्या है पूरा मामला

थाना बिलसंडा क्षेत्र के खजुरिया नवीराम गांव निवासी बेचेलाल के अनुसार उसकी पत्नी अनीता देवी मंगलवार सुबह गांव के पूर्व प्रधान शिव प्रसाद के मक्का के खेत में शौच के लिए गई थी. आरोप है कि शिव प्रसाद ने फसल को जानवरों से बचाने के लिए खेत के चारों ओर तार लगा रखे थे, जिनमें बिजली का करंट प्रवाहित किया गया था. इसी दौरान अनीता देवी इन तारों की चपेट में आ गईं, और करंट लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई. परिजनों ने पुष्टि के लिए एंबुलेंस बुलाकर अनीता को सरकारी अस्पताल बिलसंडा पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

पुलिस के समझाने पर भी नहीं माने परिजन

अस्पताल प्रशासन की सूचना पर सब-इंस्पेक्टर सुनील राणा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू की. लेकिन मृतका के परिजन शव को बालू में रखने की जिद पर अड़े रहे. पुलिस ने समझाने का प्रयास किया कि मृत घोषित होने के बाद ऐसा करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन परिजन नहीं माने.

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आखिरकार पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा

उन्होंने अस्पताल परिसर में ही शव को सिर बाहर रखते हुए बाकी शरीर बालू में दबा दिया. काफी देर तक चले इस घटनाक्रम के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

पीलीभीत की यह घटना दर्शाती है कि आज के वैज्ञानिक युग में भी लोग डॉक्टर से ज्यादा अंधविश्वास पर यकीन जल्दी करते हैं.

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