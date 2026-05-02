सरकारी चपरासी ने पत्नी और प्रेमिकाओं को बांटे करोड़ों! दो साल में 5 करोड़ से ज्यादा का गबन; चपरासी समेत 7 महिलाएं गिरफ्तार

मो. तारिक/पीलीभीत: उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) के कार्यालय में तैनात एक चपरासी ने अपनी पत्नी और प्रेमिकाओं के महंगे शौक पूरे करने के लिए सरकारी खजाने से 5 करोड़ रुपये ज्यादा साफ कर दिये. खुलासा होने पर पुलिस ने चपरासी इलहाम समेत 7 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है.

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