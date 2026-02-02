Advertisement
मेंढ़क मंदिर.....दिन में 3 बार रंग बदलता है शिवलिंग, यूपी के इस जिले में 100 फीट ऊंचा अनोखा शिव मंदिर

Frog Mandir: मंदिर के ऊपर नटराज की मूर्ति के साथ सूर्य चक्र लगा हुआ है. लोगों का मानना है कि यह सूर्य चक्र सूर्य के साथ-साथ घूमता रहता है.

Feb 02, 2026
Frog Temple
Frog Temple

Frog Mandir: लखीमपुर खीरी मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर सीतापुर मार्ग पर ओयल में स्थित विश्व विख्यात शिव मंदिर जिसे मेंढ़क मंदिर के नाम से जाना जाता है, अपने रहस्यों के लिए जाना जाता है. इस मंदिर का निर्माण 1860-70 के दशक में राजा बखत सिंह ने करवाया था. मेंढ़क मंदिर में शिवलिंग नर्मदा नदी से प्राप्त कर स्थापित किया गया था. यह मंदिर अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए भी है, क्योंकि इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग दिन में तीन बार अपना रंग बदलता है. 

मंदिर की ये खासियत 
खास बात यह है कि यहां मगरमच्छ के ऊपर मेंढ़क, मेंढ़क के ऊपर कमल, कमल के ऊपर शिवलिंग स्थापित है. मंदिर के ऊपर नटराज की मूर्ति के साथ सूर्य चक्र लगा हुआ है. लोगों का मानना है कि यह सूर्य चक्र सूर्य के साथ-साथ घूमता रहता है. इसी कारण इसे मेंढ़क मंदिर भी कहते हैं. लोगों का मानना है कि इस पौराणिक मंदिर में दर्शन मात्र से ही सारे कष्ट दूर हो जाते हैं. शिव भगवान अपने भक्तों को संकटों से बचाते हैं. 

मंदिर की रक्षा के लिए चार स्तंभ 
इस मंदिर को देश के कोने-कोने से लोग देखने आते हैं. साथ ही अपने आराध्य शिव के दर्शन कर पुण्य अर्जित करते हैं. मंदिर के चारों ओर सीढ़ियां बनाई गईं हैं और मंदिर की रक्षा के लिए चार स्तम्भों का निर्माण इस मंदिर की प्रमुख विशेषता है. हर स्तम्भ के ऊपर तक जाने के लिए टेढ़ी-मेढ़ी सीढ़ियों का निर्माण भी देखने का मिलता है. इस स्तम्भ पर रहकर लोग इसकी सुरक्षा भी करते हैं.
तांत्रिक क्रियाओं पर आधारित इस मंदिर की दीवारों पर की गई नक्खासी और देवताओं की शिल्पकला बहुत बेजोड़ है. इसमें प्रमुख द्वार पर गणेष जी की मूर्ति स्थापित है और यह मंदिर चारों ओर से शिल्पकला का यथार्थ रूप है. 

100 फीट ऊंचा मंदिर 
लगभग 100 फीट ऊंचाई वाले इस मंदिर की इमारत चारों ओर दीवारों से घिरा है. मुख्य द्वार अभी हाल ही में सुरक्षा की दृष्टि से बंद कर दिया गया और प्रवेश के लिए एक सीढ़ी नुमा द्वार बनाया गया. इसमें प्रवेश कर श्रद्धालु मंदिर के प्रांगण मे पहुंचते हैं. मंदिर के चारों ओर खूबसूरत फूलों से सजा बगीचा भी है, जो मंदिर की खूबसूरती को चार चांद लगा रहा है. सावन में हजारों श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है. सोमवार को प्रतिदिन काफी लोग शिव जी के दर्शन करने आते हैं. 

पुरातत्व विभाग टूरिज्म क्षेत्र के लिए कर रहा तैयारी 
विश्व विख्यात यह मंदिर अनोखा मंदिर है, क्योंकि कालेश्वर भगवान के मंदिर में खड़ी कामधेनु के बाद इसी मंदिर में खड़ी कामधेनु देखने को मिलती हैं. राजाओं द्वारा निर्मित इस मंदिर की प्रतिष्ठा उनके वंशज आज भी कायम रखे हैं और उनके वंशज इसे आज भी आगे बढ़ाते चले आ रहे हैं. उनके वंशजों का यह भी मानना है कि इस मंदिर की विशेषता होने के कारण पुरातत्व विभाग इसे टूरिज्म क्षेत्र के लिए तैयारी कर रहा है. इसके रहस्य पर भी शोध कर रहा है, क्योंकि इसमें बहुत रहस्य छुपे हैं, ऐसा टीम का मानना है. मंदिर का जीर्णोद्धार कराने के लिए यह लोग लगे हैं. 

frog temple

