रहस्यों से भरा देवकली तीर्थ! जहां मिट्टी घर में रखते ही नागों का डर खत्म होने की मान्यता, जानिए महाभारत से जुड़ी पूरी कहानी

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लखीमपुर खीरी/दिलीप मिश्रा: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर शहर से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित देवकली तीर्थ अपने धार्मिक महत्व के साथ-साथ कई रहस्यमयी मान्यताओं के लिए भी प्रसिद्ध है. यहां भगवान शिव का प्राचीन देव देवेश्वर मंदिर है, जहां नाग पंचमी के दिन दूर-दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं. मान्यता है कि इस पवित्र तीर्थ की मिट्टी को घर में रखने से सर्पों का भय दूर रहता है.
देवकली तीर्थ को महाभारत काल से भी जोड़कर देखा जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग के डसने से हुई थी. पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उनके पुत्र राजा जनमेजय ने यहीं नाग यज्ञ कराया था. इसी वजह से यह स्थान नाग पूजा और कालसर्प दोष निवारण की साधना के प्रमुख केंद्रों में गिना जाता है.
नाग पंचमी पर उमड़ते हैं श्रद्धालु
नाग पंचमी के दिन देवकली तीर्थ पर भक्तों की भारी भीड़ जुटती है. श्रद्धालु पवित्र तीर्थ में स्नान करने के बाद देव देवेश्वर शिव मंदिर में भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं. खास बात यह है कि इस दिन बड़ी संख्या में लोग यहां की मिट्टी अपने साथ घर ले जाते हैं. स्थानीय मान्यता है कि इसे घर में रखने से नाग और अन्य सर्पों का भय नहीं रहता.
राजा जनमेजय के नाग यज्ञ से जुड़ी मान्यता
देवकली तीर्थ को राजा जनमेजय के नाग यज्ञ की स्थली माना जाता है. कथा के अनुसार, तक्षक नाग के डसने से राजा परीक्षित की मृत्यु के बाद जनमेजय ने सभी नागों के विनाश के लिए विशाल सर्प यज्ञ कराया था. इसी मान्यता को प्रमाणित करने के लिए यहां सर्प कुंड का भी उल्लेख मिलता है. संत भवानी प्रसाद उपाध्याय, जिन्हें नेपाली बाबा के नाम से जाना जाता है, ने इस स्थान की खोज और खुदाई कराई थी. बताया जाता है कि करीब पांच फीट की गहराई पर राख मिली काली मिट्टी सामने आई थी. इसके बाद इस स्थान को प्राचीन नाग यज्ञ से जोड़कर देखा जाने लगा. हालांकि, इन धार्मिक मान्यताओं और पुरातात्विक दावों को लेकर अलग-अलग मत हैं, लेकिन स्थानीय लोगों की आस्था आज भी इस तीर्थ से गहराई से जुड़ी हुई है.
देवकली के नाम के पीछे भी है पौराणिक कथा
देवकली के नाम को लेकर भी एक पौराणिक मान्यता प्रचलित है. कहा जाता है कि कलियुग के प्रारंभ में यहां राजा देवक का शासन था. उनकी पुत्री देवकली ने इसी स्थान पर भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी. इसी के कारण इस स्थान का नाम देवकली पड़ा. मान्यता है कि राजा देवक ने ही यहां देव देवेश्वर शिव मंदिर की स्थापना कराई थी.
खंडित शिवलिंग आज भी बना आस्था का केंद्र
मंदिर परिसर में एक खंडित शिवलिंग भी स्थापित है. स्थानीय मान्यता के अनुसार, मुगल काल में मंदिर को नष्ट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन शिवलिंग को पूरी तरह नष्ट नहीं किया जा सका. आज भी खंडित अवस्था में इसकी पूजा की जाती है. देवकली तीर्थ का उल्लेख पाराशर पुराण के तीर्थ महात्म्य सहित विभिन्न धार्मिक ग्रंथों और स्थानीय परंपराओं में होने की बात कही जाती है.
नेपाली बाबा ने स्थापित कराए द्वादश ज्योतिर्लिंग
स्थानीय परंपरा के अनुसार, नेपाली बाबा ने देवकली तीर्थ के धार्मिक स्वरूप को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उन्होंने यहां खुदाई कराई और मंदिर परिसर में द्वादश ज्योतिर्लिंग सहित कई देवी-देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित कराईं, जो आज भी श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र हैं.
शिव मंदिर के सामने है विशाल पवित्र तीर्थ
देव देवेश्वर शिव मंदिर के ठीक सामने करीब 70 मीटर लंबा और 60 मीटर चौड़ा मनोरम तीर्थ स्थित है. इसके उत्तरी हिस्से में पक्की सीढ़ियां बनी हैं और महिलाओं के लिए अलग स्नान घाट भी मौजूद है.