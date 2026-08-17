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रहस्यों से भरा देवकली तीर्थ! जहां मिट्टी घर में रखते ही नागों का डर खत्म होने की मान्यता, जानिए महाभारत से जुड़ी पूरी कहानी

देवकली तीर्थ उत्तर प्रदेश के लखीमपुर से 8 किमी दूर स्थित एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, जो महाभारतकालीन राजा जनमेजय के नाग यज्ञ और देव देवेश्वर शिव मंदिर के लिए जाना जाता है. मान्यता है कि यहां की पवित्र मिट्टी घर में रखने से सर्प दोष और नागों का भय दूर होता है.

Written ByZee Media Bureau
Published: Aug 17, 2026, 04:56 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 04:56 PM IST
रहस्यों से भरा देवकली तीर्थ! जहां मिट्टी घर में रखते ही नागों का डर खत्म होने की मान्यता, जानिए महाभारत से जुड़ी पूरी कहानी

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