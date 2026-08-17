रहस्यों से भरा देवकली तीर्थ! जहां मिट्टी घर में रखते ही नागों का डर खत्म होने की मान्यता, जानिए महाभारत से जुड़ी पूरी कहानी

राजा जनमेजय के नाग यज्ञ से जुड़ी मान्यता

देवकली तीर्थ को राजा जनमेजय के नाग यज्ञ की स्थली माना जाता है. कथा के अनुसार, तक्षक नाग के डसने से राजा परीक्षित की मृत्यु के बाद जनमेजय ने सभी नागों के विनाश के लिए विशाल सर्प यज्ञ कराया था. इसी मान्यता को प्रमाणित करने के लिए यहां सर्प कुंड का भी उल्लेख मिलता है. संत भवानी प्रसाद उपाध्याय, जिन्हें नेपाली बाबा के नाम से जाना जाता है, ने इस स्थान की खोज और खुदाई कराई थी. बताया जाता है कि करीब पांच फीट की गहराई पर राख मिली काली मिट्टी सामने आई थी. इसके बाद इस स्थान को प्राचीन नाग यज्ञ से जोड़कर देखा जाने लगा. हालांकि, इन धार्मिक मान्यताओं और पुरातात्विक दावों को लेकर अलग-अलग मत हैं, लेकिन स्थानीय लोगों की आस्था आज भी इस तीर्थ से गहराई से जुड़ी हुई है.