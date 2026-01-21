लखीमपुर की 'मोगली गर्ल'! एक महीने में पकड़े 60 सांप, 10 मगरमच्छ; ग्रामीणों की मसीहा बनी, बच्चे-बच्चे की जुबां पर नाम

Lakhimpur Kheri: कभी घर आंगन में सांप दिख जाये या फिर नहर या तालाब से निकलकर मगरमच्छ सड़क पर आ जाए तो अच्छों- अच्छों की घिग्गी बंद जाती है, डर के मारे आदमी बुरी तरह से सहम जाता है. लेकिन लखीमपुर की बेटी नाजरून निशा मुस्कराते हुए सांप को दबोच लेती हैं और मगरमच्छों को काबू में कर लेती हैं. नाजरून निशा पिछले एक महीने में ही 60 सांप और 10 मगरमच्छ पकड़कर उनका रेस्क्यू कर चुकी हैं.

कौन हैं नाजरून निशा

नाजरून निशा की उम्र अभी केवल 27 साल है. नाजरून निशा केवल ढाई महीने पहले ही लखीमपुर के दुधवा फाउंडेशन से जुड़ी हैं. वह सांप और मगरमच्छों को रेस्क्यू करने में इतनी माहिर हैं कि इसके लिए उन्हें किसी टीम की जरूरत नहीं पड़ती है. पहले लखीमपुर के गांवों में सांप या मगरमच्छ दिखने पर दुधवा से ट्रेंड बायोलॉजिस्ट और स्नेक कैचर की टीम भेजी जाती थी, लेकिन अब यह काम नाजरून निशा अकेले ही कर लेती हैं. नाजरून सांप और मगरमच्छ जैसे वन्य जीवों को बगैर नुकसान पहुंचाए पकड़कर उन्हें उनके सुरक्षित प्राकृतिक आवास में छोड़ देती हैं.

नाजरून की तारीफ करते नहीं थकते ग्रामीण

सांपों को पकड़ने और मगरमच्छों को काबू में करने की नाजरून निशा की काबिलियत देख क्षेत्र के ग्रामीण भी हैरान हैं. क्षेत्र के ग्रामीण नाजरून की तारीफ करते नहीं थकते हैं. ग्रामीण कहते हैं, नाररून के आने से उन्हें बड़ी राहत मिली है. ऐसा नहीं है कि अब क्षेत्र में सांप नहीं निकलते हैं लेकिन उनके निकलने से अब उतनी दहशत नहीं फैलती है. एक कॉल करते हैं और नाजरून कुछ ही देर में मौके पर हाजिर हो जाती हैं. नाजरून का नंबर क्षेत्र के गांवों में बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के मोबाइल में सेव है.

अजगर पकड़ना बड़ी चुनौती

नाजरून को सांप और मगरमच्छ पकड़ने में महारथ हासिल हैं लेकिन अजगर पकड़ना उनके लिए बड़ी चुनौती साबित होता है. बारिश के दिनों में गांव में सांप ही नहीं अजगर भी घुस आते हैं. सबसे बड़ी दिक्कत ये हैं कि सांपों को छोटे- छोटे उपकरणों से आसानी से पकड़ा जा सकता है लेकिन अजगर बड़े होते हैं और वो खुद को छुपाने की कोशिश करते हैं. इस वजह से उन्हें पकड़ना आसान नहीं होता है. हालांकि पिछले महीने ही नाजरून ने श्यामलाल फैक्ट्री के पास दिखे एक विशालकाय अजगर को बखूबी अकेले ही सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया था.

इंसानों के साथ वन्यजीवों की सुरक्षा भी प्राथमिकता

नाजरून बताती हैं कि अक्सर लोग डर की वजह से सांप, बिच्छू या मगरमच्छ जैसे जीवों पर हमला कर देते हैं, और बचने के लिए वन्य जीव भी आक्रामक हो जाते हैं ऐसे में खतरा और बढ़ जाता है. दोनों की ही सुरक्षा जरूरी है, और यह किसी चुनौती से कम नहीं है.

लखीमपुर की 'मोगली'

दुधवा फाउंडेशन की नाजरून निशा को ग्रामीण इलाके के कुछ लोग 'लखीमपुर की मोगली' भी कहते हैं. क्योंकि वह जंगलबुक के मोगली की तरह तुरंत ही वन्यजीवों के स्वभाव को समझकर उनपर काबू पा लेती हैं. दुधवा टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉ. एच राजा मोहन भी नाजरून की खूब तारीफ करते हैं. उनका कहना है नाजरून के आने से आसपास के गांवों में वन्य जीवों को लेकर ग्रामीणों का भय कम हुआ है और साथ ही वन्यजीव संरक्षण की मुहिम को भी नई दिशा मिली है.

