दुधवा टाइगर रिजर्व का रोमांचक तमाशा, सफारी के दौरान बाघिन-भालू का सामना; वीडियो देख हर कोई हैरान!

Lakhimpur Kheri News/ दिलीप मिश्रा: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के दुधवा टाइगर रिजर्व से आज ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, जिन्हें देखकर वन्यजीव प्रेमी रोमांचित हो उठे हैं. दुधवा में न सिर्फ बाघिन और उसके शावकों का दीदार हुआ, बल्कि जंगल के दो सबसे ताकतवर शिकारियों का आमना सामना भी देखने को मिला. ये दो सबसे ताकतवर शिकारी कोई और नहीं बल्कि बाघ और भालू है.

सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल

दरअसल, गुजरात से आए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफरों का एक दल जब सोनारीपुर रेंज में सफारी कर रहा था, तभी उनकी राह रोककर एक बाघिन अपने दो शावकों के साथ बैठ गई. बाघिन और उसके शावकों को इतनी शांत मुद्रा में देखकर पर्यटक दंग रह गए. काफी देर तक सड़क पर आराम करने के बाद बाघिन शावकों के साथ धीरे से जंगल की ओर बढ़ गई. पर्यटकों ने इस अद्भुत नजारे को अपने कैमरों में कैद किया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

दुधवा टाइगर रिजर्व में दिखे दुर्लभ नजारे

वहीं रोमांच यहीं खत्म नहीं हुआ, जब यही फोटोग्राफर सफारी पूरी कर वापस लौट रहे थे, तभी रास्ते में प्रकृति का एक दुर्लभ नजारा दिखा. एक तरफ से वही बाघिन आ रही थी और दूसरी तरफ से अचानक एक भालू निकल आया. जंगल के इन दो दिग्गजों के बीच कुछ देर के लिए 'फेस-ऑफ' जैसी स्थिति बन गई. हालांकि, भालू के तेवर देख बाघिन ने शालीनता दिखाई और अपना रास्ता बदलकर जंगल के भीतर चली गई.

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7वें आसमान पर सैलानियों का उत्साह

इस नजारे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. दुधवा में पर्यटन सत्र अब अपने अंतिम पड़ाव पर है और ऐसे में बाघ, शावक और भालू के लगातार हो रहे दीदार ने सैलानियों के उत्साह को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है.

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