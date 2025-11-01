Lakhimpur Kheri News: दुधवा टाइगर रिजर्व इस बार 15 दिन पहले 1 नवंबर से सैलानियों के लिए खोल दिया गया. वन मंत्री अरुण सक्सेना ने उद्घाटन किया.इसमें ऑनलाइन सफारी बुकिंग और नया रूट शुरू होगा. शुल्क में मामूली बढ़ोतरी, पर्यटकों को अधिक समय घूमने का मौका मिलेगा.
लखीमपुर खीरी न्यूज/दिलीप मिश्रा: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के इंडो–नेपाल बॉर्डर की तराई में बसे देश के चर्चित वन्यजीव अभयारण्यों में शामिल दुधवा टाइगर रिजर्व को इस बार निर्धारित समय से 15 दिन पहले ही पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है. आमतौर पर दुधवा का नया पर्यटन सत्र 15 नवंबर से शुरू होता है, लेकिन इस वर्ष 1 नवंबर से ही रिजर्व में सफारी और भ्रमण की अनुमति दे दी गई है. इससे पर्यटक अब ज्यादा समय तक यहां की हरियाली, शांत वातावरण और दुर्लभ वन्य प्रजातियों को नज़दीक से देखने का अवसर पा सकेंगे.
क्या है पूरी कहानी ?
दुधवा सत्र का विधिवत शुभारंभ वन और पर्यावरण मंत्री अरुण सक्सेना ने किया, जहां उन्होंने हवन, मंत्रोच्चार और फीता काटकर नई पर्यटन गतिविधियों का संकेत दिया।उद्घाटन मौके पर बड़ी संख्या में वन विभाग के अधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि, पर्यटक और कर्मचारी मौजूद रहे.वन मंत्री ने पार्क में मौजूद सफारी हाथियों को अपने हाथों से फल भी खिलाए, जो समारोह का मुख्य आकर्षण रहा.
ऑनलाइन सफारी बुकिंग पोर्टल जल्द
पर्यटन को आधुनिक और सरल बनाने की दिशा में दुधवा प्रशासन ने ऑनलाइन सफारी बुकिंग सिस्टम की तैयारी शुरू कर दी है.वन मंत्री अरुण सक्सेना ने बताया कि एक विशेष वेबसाइट बनाई जा रही है, जिसके माध्यम से देश–विदेश में कहीं से भी पर्यटक दुधवा सफारी की अग्रिम बुकिंग कर सकेंगे.इसके साथ ही एक नया विशेष रूट भी विकसित किया गया है, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के और अवसर मिलेंगे.
प्रवेश शुल्क में मामूली वृद्धि
इस सत्र में दुधवा घूमने आने वाले पर्यटकों के लिए प्रवेश शुल्क में मामूली बढ़ोतरी की गई है. अधिकारियों के अनुसार यह वृद्धि वन संरक्षण और पर्यटक सुविधाओं के विस्तार के लिए की गई है.
जैव विविधता से भरपूर दुधवा
दुधवा टाइगर रिजर्व अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है.यहाँ बंगाल टाइगर, हाथी, भालू, हिरण, बारहसिंगा, घड़ियाल सहित अनेक दुर्लभ जीव पाये जाते हैं.हर साल लाखों की संख्या में देसी–विदेशी पर्यटक यहां की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने पहुंचते हैं.
