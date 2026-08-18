यूपी के 8 मजदूरों की MP में सड़क हादसे में मौत: गाय को बचाने के फेर में टकराए डंपर और पिकअप, कई घायल

Road Accident in MP: मध्य प्रदेश के भिंड जिले में एनएच-719 पर छीमका गांव के पास मजदूरों से भरी एक पिकअप और डंपर की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई. इस भीषण हादसे में उत्तर प्रदेश के 8 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 32 अन्य घायल हो गए हैं. जानकारी के अनुसार, मजदूर लखीमपुर खीरी जिले ( उत्तर प्रदेश) के रहने वाले थे, जो धान रोपाई का काम करने आए थे और काम होने के बाद घर लौट रहे थे. मध्यप्रदेश के भिंड में हुई दुर्घटना से संबंधित सीएम ने मृतक मजदूरों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद करने की घोषणा की है.