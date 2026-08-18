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यूपी के 8 मजदूरों की MP में सड़क हादसे में मौत: गाय को बचाने के फेर में टकराए डंपर और पिकअप, कई घायल

Bhind Accident: एमपी के भिंड में एनएच-719 पर हुए एक भीषण सड़क हादसे में धान रोपाई का काम करके लौट रहे यूपी के 8 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि इस हादसे में करीब 25 अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं.

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Aug 18, 2026, 08:37 AM IST|Updated: Aug 18, 2026, 09:09 AM IST
यूपी के 8 मजदूरों की MP में सड़क हादसे में मौत: गाय को बचाने के फेर में टकराए डंपर और पिकअप, कई घायल
Image Credit: UP News

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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