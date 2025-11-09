Lakhimpur Kheri News: पारिवारिक विवाद में तड़तड़ाई गोलियां, चाचा की गोली ने ले ली भतीजे की जान, परिवार का रो-रोकर बुरा हाल

लखीमपुर खीरी न्यूज/दिलीप मिश्रा : उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद के खमरिया थाना क्षेत्र में देर शाम एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां मामूली पारिवारिक विवाद के चलते चाचा ने अपने ही भतीजे को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया. घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई और ग्रामीणों की भीड़ घटनास्थल पर जमा हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपी चाचा फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी है.

कैसे हुआ विवाद

स्थानीय सूत्रों के अनुसार, परिवार में जमीन और घरेलू मुद्दों को लेकर काफी समय से तनाव चल रहा था। शनिवार देर शाम यह विवाद अचानक बढ़ गया। बताया जा रहा है कि आरोपी चाचा और मृतक भतीजे के बीच कहासुनी शुरू हुई. देखते ही देखते गुस्से में आरोपी चाचा घर से अपनी लाइसेंसी बंदूक ले आया और भतीजे पर फायरिंग कर दी। गोली लगते ही युवक जमीन पर गिर पड़ा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई.

घटना के बाद मचा हड़कंप

फायरिंग की आवाज सुनते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक युवक की सांसें थम चुकी थीं। घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई. पुलिस टीम ने पहुंचकर जांच-पड़ताल की। मृतक युवक की उम्र लगभग 25 वर्ष बताई जा रही है.

आरोपी की तलाश में पुलिस

थाना खमरिया पुलिस ने बताया कि हत्या में इस्तेमाल की गई बंदूक लाइसेंसी थी। आरोपी घटना के बाद मौके से फरार हो गया. पुलिस उसकी तलाश में दबिश दे रही है। साथ ही परिवार के अन्य सदस्यों और पड़ोसियों से पूछताछ भी की जा रही है, ताकि विवाद की सही वजह स्पष्ट हो सके.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से होगी पुष्टि

शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद कई तथ्यों पर स्पष्टता मिलेगी। वहीं मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है और गांव में शोक का माहौल है.

