लखीमपुर खीरी में शिक्षिका की हत्या, युवक ने खुद को भी मारी गोली, दिनदहाड़े स्कूल में गोलीकांड से सनसनी

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दिलीप मिश्रा/लखीमपुर खीरी: यूपी के लखीमपुर खीरी में एक निजी स्कूल परिसर में बड़ी वारदात हो गई. यहां एक युवक स्कूल परिसर में घुस आया और महिला टीचर को गोली मारकर हत्या कर दी. इसके बाद आरोपी ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली. दिनदहाड़े इस गोलीकांड से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने दानों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया.
यह है पूरा ममला
दरअसल, यह पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के शाहपुरा कोठी के चिल्ड्रेन अकादमी स्कूल का है. सोमवार को यहां स्कूल की छुट्टी होने वाली थी. इसी दौरान सऊद अंसारी नाम का एक युवक अचानक स्कूल के अंदर घुस आया और महिला टीचर निशात फातिमा से बातचीत के बहाने सीढ़ियों से ऊपर लेकर चला गया. दोनों में बहस शुरू हो गई. इसी दौरान सऊद ने निशात पर गोली चला दी.
प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका
गोली की आवाज सुनकर स्कूल परिसर में हड़कंप मच गया. निशात को गोली लगने के बाद जैसे ही वह नीचे गिरी, आरोपी युवक ने खुद को भी गोली मार ली. दोनों खून से लथपथ नीचे गिर गए. मौके पर भीड़ जमा हो गई. दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. प्रेम प्रसंग के चलते हत्या की बात कही जा रही है. डीएम भी मौके पर पहुंच गए.
गनीमत रही किसी बच्चे को नहीं लगी गोली
इस घटना ने कई सवाल खड़े किए हैं. दिनदहाड़े स्कूल में असलहा लेकर घुसकर तांडव मचा कर घटना को अंजाम देने वाला शख्स आखिर कैसे क्लासरूम तक पहुंच गया?. गनीमत यह रही की कक्षा 1 से 5 तक के क्लास चलने वाले स्कूल में किसी बच्चे को गोली नहीं लगी. मामले में पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली है.