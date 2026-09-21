लखीमपुर खीरी में शिक्षिका की हत्या, युवक ने खुद को भी मारी गोली, दिनदहाड़े स्कूल में गोलीकांड से सनसनी

प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका

गोली की आवाज सुनकर स्कूल परिसर में हड़कंप मच गया. निशात को गोली लगने के बाद जैसे ही वह नीचे गिरी, आरोपी युवक ने खुद को भी गोली मार ली. दोनों खून से लथपथ नीचे गिर गए. मौके पर भीड़ जमा हो गई. दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. प्रेम प्रसंग के चलते हत्या की बात कही जा रही है. डीएम भी मौके पर पहुंच गए.