Add Zee Business As A Preferred Source
App

लखीमपुर खीरी में शिक्षिका की हत्या, युवक ने खुद को भी मारी गोली, दिनदहाड़े स्कूल में गोलीकांड से सनसनी

Lakhimpur kheri News: लखीमपुर खीरी में एक युवक स्कूल परिसर में घुस गया और ​महिला टीचर को गोली मार दी. इसके बाद खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली.

Written ByZee Media Bureau
Published: Sep 21, 2026, 06:31 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 06:31 PM IST
लखीमपुर खीरी में शिक्षिका की हत्या, युवक ने खुद को भी मारी गोली, दिनदहाड़े स्कूल में गोलीकांड से सनसनी

About the Author

Zee Media Bureau

Zee Media Bureau

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
रात के अंधेरे में उखाड़ा किसानों का धरनास्थल, छाता में प्रशासन के एक्शन से तनाव
2
3
4
5