गोदभराई का सामान वापस दो... शादी की खुशियों के बीच गूंजा चीख-पुकार का तांडव, वजह सुनकर दंग रह गए लोग!

Sitapur News/राजकुमार दीक्षित: यह सोचकर भी अजीब लगता है कि जहां दो परिवार एक होने के लिए रिश्ते में जुड़ रहे थे, वहीं दोनों के बीच जमकर मारपीट और पथराव हो गया. इस दौरान राहगीर बाल-बाल बच गए. आपको यह जानकर और भी हैरानी होगी कि लड़का और लड़की, दोनों की शादी 30 नवंबर 2025 को होनी थी.

कहां की है ये घटना?

दरअसल, ये घटना शहर के महावीर पार्क की बताई जा रही है. जहां पर लड़की और लड़के पक्ष के बीच जमकर मारपीट हुई. बता दें कि मामला शादी के टूटने को लेकर था. जानकारी के अनुसार, दोनों की शादी 30 नवंबर 2025 को होनी थी और 23 मई 2025 को गोदभराई की रस्म भी हो चुकी थी, लेकिन किसी कारणवश लड़की पक्ष ने रिश्ता तोड़ दिया.

गोदभराई में दिए गए सामान को लेकर बवाल!

गुरुवार शाम गोदभराई में दिए गए सामान और रुपयों की वापसी को लेकर दोनों पक्ष आमने-सामने आए. इस दौरान लखीमपुर निवासी लड़की पक्ष के पिता रामपाल पांडे और लखनऊ निवासी लड़के पक्ष के पिता प्रदीप मिश्रा समेत परिवार के लोग पहुंचे. दो परिवार आमने-सामने हो गए और जमकर मारपीट व पथराव हुआ. वहीं लड़के वालों ने सोने की चेन और नकदी सहित 3 लाख रुपये लूटने का आरोप भी लगा. लड़के पक्ष ने भी जवाबी कार्रवाई में पत्थर फेंककर लड़की पक्ष की गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए.

पार्क में अफरातफरी मच

मारपीट और पथराव के दौरान पार्क में अफरातफरी मच गई और राहगीरों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. सूचना मिलने पर शहर कोतवाली पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति पर काबू पाया. पुलिस ने दोनों पक्षों को कोतवाली लेकर जाकर मामले की जांच की और आपसी समझौते के बाद मामला शांत हुआ.

