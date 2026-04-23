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Zee UP-Uttarakhandलखीमपुर खीरी

लखीमपुर खीरी में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, 5 की दर्दनाक मौत, दर्शन करने बहराइच जा रहे थे सभी लोग

Lakhimpur Kheri Accident: लखीमपुर खीरी में गुरुवार को भीषण सड़क हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई. हादसे के बाद चीख पुकार मच गई. 

Written By  Amitesh Pandey |Last Updated: Apr 23, 2026, 03:49 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर

Lakhimpur Kheri Accident: यूपी के लखीमपुर खीरी में भीषण सड़क हादसा हो गया. पढुवा थाना इलाके में ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई. वहीं, 7 लोग घायल हो गए. बताया गया कि ट्रैक्टर ट्रॉली सवार  बहराइच मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे थे. हादसे के बाद चीख-पुकार मच गई.  

मुंडन कराने जाते समय हुआ हादसा
जानकारी के मुताबिक, यह सड़क हादसा लखीमपुर खीरी के पढुआ थाना क्षेत्र में बोझिया पम्प और गढ़ बाबा के बीच हुआ है. बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर-ट्रॉली में लगभग दो दर्जन से ज्यादा लोग सवार थे. सभी लोग कारीकोट मंदिर में मुंडन कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे. इसी दौरान ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे के बाद चीख—पुकार मच गई. ट्रैक्टर ट्रौली में बैठे लोग नीचे दब गए. 

शारदानगर के रहने हैं सभी लोग 
हादसे में मौके पर ही पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हो गए. इसमें से कई की हालत गंभीर बनी हुई है. सभी मृतक और घायल शारदानगर थाना क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं. हादसे के बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे. राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया. घायलों को अस्पताल पहुंचाया. मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. 

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महाराजगंज में ट्रेलर और बाइक में टक्कर, तीन की मौत 
महाराजगंज के सिंदुरिया थाना क्षेत्र के बलुही धूस में ट्रक और बाइक में आमने सामने टक्कर हो गई. हादसे में बाइक के सवार एक ही परिवार के तीन लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. वहीं, ट्रेलर चालक को हिरासत में ले लिया गया है. 

यह भी पढ़ें : महाराजगंज में दर्दनाक सड़क हादसा: एक ही परिवार के तीन लोगों की मौके पर मौत

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