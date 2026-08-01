शाहजहांपुर में प्यार का खूनी अंजाम, युवक को रास्ते में घेरकर चाकू से गोद डाला, आरोपी का खौफनाक कबूलनामा

अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

मृतक के पिता चंद्रपाल ने इस मामले में जानकारी से साफ इनकार कर दिया. उन्होने कहा कि परिवार में किसी की कोई रंजिश नहीं है. उन्हें तो बताया गया था कि बेटा बाइक गिरने से घायल हो गया है. मेडिकल कॉलेज आकर पता चला कि उसकी हत्या हो गई है. फिलहाल यह मामला दो समुदाय से जुड़ा होने की वजह से अभी गांव में पुलिस तैनात कर दी गई है. साथ ही पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है. पकड़े गए आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है.