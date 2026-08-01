Add Zee Business As A Preferred Source
App

शाहजहांपुर में प्यार का खूनी अंजाम, युवक को रास्ते में घेरकर चाकू से गोद डाला, आरोपी का खौफनाक कबूलनामा

Shahjahanpur Crime News: शाहजहांपुर में प्रेम प्रसंग के चलते युवक की हत्या हो गई है. दूसरे समुदाय के युवक ने गौतम मौर्य को चाकू से गोदकर मौत की नींद सुला दिया. वारदात को अंजाम देकर भाग रहे आरोपी को भीड़ ने पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया.

Written ByPooja Singh
Published: Aug 01, 2026, 08:59 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 08:59 AM IST
शाहजहांपुर में प्यार का खूनी अंजाम, युवक को रास्ते में घेरकर चाकू से गोद डाला, आरोपी का खौफनाक कबूलनामा
Image Credit: Shahjahanpur Crime News

About the Author

Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
शाहजहांपुर में प्यार का खूनी अंजाम, युवक को रास्ते में घेरकर चाकू से गोद डाला
2
3
4
5