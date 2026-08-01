शाहजहांपुर में प्यार का खूनी अंजाम, युवक को रास्ते में घेरकर चाकू से गोद डाला, आरोपी का खौफनाक कबूलनामा

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Shahjahanpur Crime News/ शिव कुमार: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले से दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है. यहां दूसरे समुदाय के युवक ने शुक्रवार रात करीब 10.30 बजे एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी है. मृतक का नाम गौतम मौर्य है, जिसे दूसरे समुदाय के युवक ने चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया है. हत्या के पीछे की वजह प्रेम प्रसंग बताई जा रही है.
क्या है ये पूरा मामला?
यह पूरी घटना थाना कांट क्षेत्र के दिलावरपुर गांव की है. बताया जा रहा है कि पड़ोसी गांव कमल नयनपुर का रहने वाला गौतम मौर्य अपने घर जा रहा था, तभी रास्ते में समीर नाम के युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसे रास्ते में रोक लिया. इसके बाद उस पर चाकू से ताबड़तोड़ वार करने लगा. जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई.
पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी
जानकारी के मुताबिक, समीर की बहन से गौतम मौर्य का प्रेम प्रसंग चल रहा था. जिसकी वजह से उसने वारदात को अंजाम दिया है. वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार होने की फिराक में था, लेकिन मौके पर पहुंची भीड़ ने पीछा कर हमलावरों में से एक आरोपी को पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. हालांकि, अन्य आरोपी मौके से फरार हो गए.
मामले पर क्या बोला आरोपी?
पकड़ा गया आरोपी कांट का रहने वाला है. उसका कहना है कि गौतम की उसकी बहन से दोस्ती थी, इसको लेकर कई बार टोका भी था. आज मौका पाकर उसने घटना को अंजाम दिया. इतना ही नहीं उस आरोपी ने यह भी बताया कि हत्या अकेले की है, लेकिन गांव वालों ने उसके साथ तीन अन्य लोगों के होने का दावा किया है.
अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस
मृतक के पिता चंद्रपाल ने इस मामले में जानकारी से साफ इनकार कर दिया. उन्होने कहा कि परिवार में किसी की कोई रंजिश नहीं है. उन्हें तो बताया गया था कि बेटा बाइक गिरने से घायल हो गया है. मेडिकल कॉलेज आकर पता चला कि उसकी हत्या हो गई है. फिलहाल यह मामला दो समुदाय से जुड़ा होने की वजह से अभी गांव में पुलिस तैनात कर दी गई है. साथ ही पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है. पकड़े गए आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है.
पुलिस का कहना है कि अभी तक चार लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. ताकि ज्यादा जानकारी जुटाई जा सके.
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