एक दिन की कोतवाल बनी ये लड़की, कुर्सी पर बैठते ही एक्शन में दिखी, समस्या सुन किए फैसले

Mission Shakti 5.0: महिला सशक्तिकरण को लेकर उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों में विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं.महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ाने और उन्हें सशक्त करने के उद्देश्य से लखीमपुर खीरी जिले में भी एक एनसीसी कैडेट को एक दिन का थानाध्यक्ष बनाया गया. जिसने न केवल पुलिस के कामकाज की बारीकियों को समझा बल्कि मामलों की सुनवाई भी की.

एक दिन की बनी थानाध्यक्ष

खीरी थाना अध्यक्ष के पद पर एक दिन के लिए एनसीसी कैडेट छाया वर्मा को थाने की कमान सौंपी गई. इस मौके पर थाना अध्यक्ष ने लोगों की फरियाद सुनी और थाने के कार्यों को बारीकी से जाना. दहेज की एक समस्या सामने आने पर छाया वर्मा ने कहा कि दहेज समाज के लिए अभिशाप है दहेज लेने देने वाले दोनों पक्षों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए.

क्या बोली एनसीसी कैडेट्स?

एनसीसी कैडेट छाया वर्मा ने कहा, महिलाओं को पढ़ाई के साथ स्वयं की आत्मक्षा के लिए जूडो कराटे की ट्रेनिंग जरूर लेनी चाहिए. जिससे मौका पड़ने पर वह अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकें. छाया वर्मा ने कहा थाना अध्यक्ष बनना एक दुखद पल है. थाना अध्यक्ष बनकर उन्हें बहुत कुछ जानने और सीखने का मौका मिला है.

छात्रा बनी थी एक दिन की डीएम

बता दें कि इससे पहले मिशन शक्ति अभियान के तहत ही जिले की एक छात्रा को एक दिन का डीएम बनाया गया था. छात्रा यशी रस्तोगी को एक दिन का डीएम बनाकर एक मैसेज देने की कोशिश की गई. एक दिन की डीएम बनी यशी रस्तोगी ने कुर्सी संभालने के दौरान आने वाली शिकायतों के निस्तारण के भी आदेश दिए. इस जिम्मेदारी के मिलने पर छात्रा ने डीएम और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति धन्यवाद जताया था.

