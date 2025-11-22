Advertisement
Zee UP-Uttarakhandलखीमपुर खीरी

ये कैसी सजा! बच्ची के मुंह पर टेप लगाकर बेरहमी से पीटा, लखीमपुर में आरोपी टीचर पर गिरी गाज

Lakhimpur Kheri news: लखीमपुर खीरी जिले के रमियाबेहड़ ब्लॉक के दुलही गांव में प्राइमरी स्कूल एक अनोखा मामला सामने आया है. जहां एक महिला टीचर ने एक बच्ची के मुंह में सैलो टेप लगाकर उसकी पिटाई कर दी.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 22, 2025, 11:34 AM IST
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Meta AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Meta AI

लखीमपुर खीरी/दिलीप मिश्रा: यूपी के लखीमपुर खीरी जिले के रमियाबेहड़ ब्लॉक के दुलही गांव में प्राइमरी स्कूल एक अनोखा मामला सामने आया है. जहां एक महिला टीचर ने एक बच्ची के मुंह में सैलो टेप लगाकर उसकी पिटाई कर दी. इतना ही नहीं छोटी-छोटी बात पर बच्चों की पिटाई करने के कई मामले सामने आने के बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण तिवारी ने पूरे मामले में जांच कराई. जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद महिला शिक्षिका सुनीता सैनी को सस्पेंड कर दिया गया है. 

साथी टीचरों पर भी भड़कने का आरोप
इसके साथ शिक्षिका को दूसरे विद्यालय अटैच किया गया है. स्कूल के शिक्षक भी बीते अप्रैल से शिक्षिका के स्वभाव में परिवर्तन आने की बात कह रहे हैं. कई बार समझाने पर स्कूल में तैनात अन्य शिक्षकों पर भी सुनीता भड़क उठती थी. पूरे मामले का पटाक्षेप कुछ इस तरह हुआ. जैसे ही शिकायत के बाद छात्रा के मुंह पर टेप लगाकर पिटाई के मामले की जांच शुरू हुई. आरोपी शिक्षिका को आशंका थी कि यह शिकायत साथी शिक्षकों ने कराई है.

दूसरे स्कूल से किया गया अटैच
ऐसे में आरोपी ने जांच अफसरों को गुमराह करने के लिए साथी शिक्षकों पर गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत की. हालांकि जांच में जब पूरी सच्चाई सामने आई तो आरोपी शिक्षिका को निलंबित करके दूसरे विद्यालय में संबद्ध किया गया है. रमियाबेहड़ ब्लॉक के पीएमश्री विद्यालय दुलही में तैनात सहायक अध्यापिका सुनीता सैनी के खिलाफ दो माह पहले अभिभावकों ने बच्चों का उत्पीड़न करने की शिकायत की थी. इसमें कक्षा एक छात्रा के मुंह पर टेप लगाकर पीटने व एक अन्य छात्रा का भी उत्पीड़न करने के गंभीर आरोप शिक्षिका सुनीता सैनी पर लगे थे.

जांच में सही मिले आरोप
मामले में बीएसए प्रवीण कुमार तिवारी के आदेश पर पलिया बीईओ रमन सिंह व जिला समन्वयक बालिका शिक्षा रेनू श्रीवास्तव ने संयुक्त जांच क.। जांच में छात्रा के मुंह पर टेप लगाकर पिटाई का मामला सही पाए जाने के साथ ही जांच में पाया गया. आरोपी शिक्षिका विद्यालय में देर से पहुंचती है. शिक्षिका पर यह भी आरोप है कि उनकी वजह से विद्यालय का माहौल खराब होता है. इसके बाद उन पर निलंबन की कार्रवाई की गई है.

