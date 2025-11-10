गुजरात में दबोचे गए ISIS के 3 ट्रेंन्ड आतंकी, 2 पश्चिम UP के रहने वाले, यूपी ATS की टीम पूछताछ के लिए रवाना

Lucknow News: गुजरात एटीएस ने उत्तर प्रदेश निवासी दो आतंकियों को गिरफ्तार किया है. इनकी पहचान शामली के कैराना निवासी आजाद सुलेमान शेख व लखीमपुर खीरी निवासी मो.सुहैल खान के रूप में हुई है दोनों आतंकी हैदराबाद निवासी अहमद मोहियुद्दीन सैयद को हथियार और केमिकल की सप्लाई करने गुजरात गए थे. यूपी एटीएस की टीम गुजरात के लिए रवाना हो गई है. दोनों आतंकियों से पूछताछ की जाएगी. गिरफ्तार आतंकियों के पास से तीन पिस्तौल, 30 से ज्यादा कारतूस और केमिकल बरामद किया गया है. पुलिस ने परिवार की जानकारी जुटाई और जांच शुरू कर दी है

गुजरात पुलिस ने दी थी सूचना

गुजरात एटीएस ने इस बारे में उत्तर प्रदेश एटीएस को सूचना दी कि गिरफ्तार यूपी निवासी दोनों आतंकी हथियार व केमिकल की सप्लाई करने गुजरात गए थे. इसकी सूचना मिलने पर गुजरात एटीएस ने नाकेबंदी कर बनासकांठा में मोहियुद्दीन को गिरफ्तार किया था. उसके पास से बरामद मोबाइल की जांच से सुलेमान शेख और सुहैल खान के बारे में जानकारी मिली. नतीजतन इन्हें भी एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया. दोनों आतंकियों ने एटीएस को बताया है कि उन्हें राजस्थान के हनुमान गढ़ से हथियार मिले थे। गुजरात एटीएस को दोनों आतंकियों ने कई अहम जानकारियां दी हैं. इसके बाद यूपी एटीएस ने इनके संपर्क वाले लोगों की तलाश शुरू कर दी .

सुहैल और सुलेमान के घर पर पहुंची पुलिस

दूसरी तरफ एटीएस व पुलिस ने लखीमपुर खीरी के झाला मोहल्ला निवासी मोहम्मद सुहैल के घरवालों से उसके बारे में पूछताछ की. उसके पिता सलीम ट्रैक्टर के मिस्त्री हैं। सुहैल मझला बेटा है. वह करीब तीन साल पहले हाफिज की पढ़ाई करने मुजफ्फरनगर गया था और जानकारी के मुताबिक एक सप्ताह पहले गुजरात गया था. यूपी एटीएस की एक टीम ने शामली के झिंझाना कस्बे के शेखू मैदान निवासी सुलेमान के घरवालों से भी पूछताछ की है. एटीएस को मिली जानकारी के अनुसार दोनों की दोस्ती मुजफ्फरनगर में पढ़ाई के दौरान हुई थी. सुलेमान-सहूल पर हथियार सप्लाई का आरोप है.