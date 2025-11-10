Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2995594
Zee UP-Uttarakhandलखीमपुर खीरी

गुजरात में दबोचे गए ISIS के 3 ट्रेंन्ड आतंकी, 2 पश्चिम UP के रहने वाले, यूपी ATS की टीम पूछताछ के लिए रवाना

UP ATS: गुजरात एटीएस ने तीन संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से दो यूपी के हैं.  यूपी एटीएस इनकी जांच के लिए गुजरात रवाना हो गई है. मोहम्मद सुहेल और आजाद सुलेमान शेख का कनेक्शन आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ा है.

Written By  Preeti Chauhan|Last Updated: Nov 10, 2025, 08:37 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

UP ATS
UP ATS

Lucknow News: गुजरात एटीएस ने उत्तर प्रदेश निवासी दो आतंकियों को गिरफ्तार किया है.  इनकी पहचान शामली के कैराना निवासी आजाद सुलेमान शेख व लखीमपुर खीरी निवासी मो.सुहैल खान के रूप में हुई है  दोनों आतंकी हैदराबाद निवासी अहमद मोहियुद्दीन सैयद को हथियार और केमिकल की सप्लाई करने गुजरात गए थे. यूपी एटीएस की टीम गुजरात के लिए रवाना हो गई है.  दोनों आतंकियों से पूछताछ की जाएगी.  गिरफ्तार आतंकियों के पास से तीन पिस्तौल, 30 से ज्यादा कारतूस और केमिकल बरामद किया गया है.  पुलिस ने परिवार की जानकारी जुटाई और जांच शुरू कर दी है

गुजरात पुलिस ने दी थी सूचना
गुजरात एटीएस ने इस बारे में उत्तर प्रदेश एटीएस को सूचना दी कि गिरफ्तार यूपी निवासी दोनों आतंकी हथियार व केमिकल की सप्लाई करने गुजरात गए थे.  इसकी सूचना मिलने पर गुजरात एटीएस ने नाकेबंदी कर बनासकांठा में मोहियुद्दीन को गिरफ्तार किया था.  उसके पास से बरामद मोबाइल की जांच से सुलेमान शेख और सुहैल खान के बारे में जानकारी मिली.  नतीजतन इन्हें भी एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया. दोनों आतंकियों ने एटीएस को बताया है कि उन्हें राजस्थान के हनुमान गढ़ से हथियार मिले थे। गुजरात एटीएस को दोनों आतंकियों ने कई अहम जानकारियां दी हैं.  इसके बाद यूपी एटीएस ने इनके संपर्क वाले लोगों की तलाश शुरू कर दी .

सुहैल और सुलेमान के घर पर पहुंची पुलिस
दूसरी तरफ एटीएस व पुलिस ने लखीमपुर खीरी के झाला मोहल्ला निवासी मोहम्मद सुहैल के घरवालों से उसके बारे में पूछताछ की.  उसके पिता सलीम ट्रैक्टर के मिस्त्री हैं। सुहैल मझला बेटा है. वह करीब तीन साल पहले हाफिज की पढ़ाई करने मुजफ्फरनगर गया था और जानकारी के मुताबिक एक सप्ताह पहले गुजरात गया था. यूपी एटीएस की एक टीम ने शामली के झिंझाना कस्बे के शेखू मैदान निवासी सुलेमान के घरवालों से भी पूछताछ की है.  एटीएस को मिली जानकारी के अनुसार दोनों की दोस्ती मुजफ्फरनगर में पढ़ाई के दौरान हुई थी.  सुलेमान-सहूल पर हथियार सप्लाई का आरोप है.

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

UP ATSGujarat ATSterrorist arrestedShamli newsup crimeLakhimpur KheriShamli

Trending news

mirzapur news
बेटा खाना खा लो..! मां की डांट से नाराज युवती का दिल दहलाने वाला कदम, मची चीख पुकार
Varanasi News
ज्ञानवापी वजूखाना सील विवाद पर बड़ा फैसला, DM संग हिंदू-मुस्लिम पक्ष देखेंगे स्थिति
uttarakhand weather update
उत्तराखंड में प्रचंड ठंड करेगी अटैक, जानें देहरादून से मुनस्यारी तक कैसा रहेगा मौसम?
Gorakhpur News
गोरखपुर में बेकाबू हुई भीड़, मेडिकल पुलिस चौकी में तोड़फोड़, दारोगा का आई चोट
Vipraj Nigam
सुनों! तुम्हारा करियर बर्बाद कर दूंगी....यूपी के इस IPL खिलाड़ी को मिल रहीं धमकियां
Gujarat ATS
लखनऊ को दहलाने की साजिश नाकाम, यूपी के दो आतंकी गुजरात में गिरफ्तार! ISIS कनेक्शन
Amroha News
अमरोहा में 'बम' की तरह फटा गुब्बारा भरने वाला सिलेंडर, 5 साल के मासूम की मौत
ghazipur news
गाजीपुर में दर्दनाक हादसा: अंतिम संस्कार में आए तीन किशोर गंगा में डूबे
Firozabad news
अद्भुत चमत्कार! यूपी के इस प्राचीन मंदिर में हनुमानजी को हमेशा आता पसीना
Jhansi News
एमबीए छात्रा को गोली मार युवक ने खुद को उड़ाया, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में गोलीकांड