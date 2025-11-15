Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3005043
Zee UP-Uttarakhandलखीमपुर खीरी

लखीमपुर खीरी के सिंगाही में ATS की एंट्री से हडकंप, सुहेल के घरवालों से डेढ़ घंटे तक पूछताछ, क्या दिल्ली धमाकों से जुडे हैं तार?

Lakhimpur Kheri News: गुजरात एटीएस ने शनिवार लखीमपुर खीरी में संदिग्ध आतंकी सुहेल के घर छापा मारकर उसके परिवार से पूछताछ की. ATS ने सुहेल को आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में 15 दिन पहले गुजरात से गिरफ्तार किया था. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Nov 15, 2025, 04:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

लखीमपुर खीरी के सिंगाही में ATS की एंट्री से हडकंप, सुहेल के घरवालों से डेढ़ घंटे तक पूछताछ, क्या दिल्ली धमाकों से जुडे हैं तार?

दिलीप मिश्रा/ लखीमपुर: लखीमपुर खीरी के सिंगाही कस्बे में शनिवार सुबह अचानक हलचल तेज हो गई, जब गुजरात एटीएस की टीम भारी सुरक्षा के साथ यहां पहुंची. टीम सीधा वार्ड नंबर एक स्थित सुहेल खां के घर पहुंची. सुहेल वही युवक है, जिसे हाल ही में गुजरात में कथित आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया थ

ATS ने कैसे-कैसे पूछताछ की
घर पहुंचने के बाद एटीएस की टीम ने करीब एक घंटे तक सुहेल के परिजनों से गहन पूछताछ की. सूत्रों के अनुसार, टीम ने परिवार की महिलाओं से अलग कमरे में बातचीत की और सुहेल की दिनचर्या, पढ़ाई, संपर्कों और पिछले कुछ महीनों के व्यवहार से जुड़ी जानकारी जुटाई। टीम ने घर की तलाशी ली, दस्तावेजों को खंगाला और कुछ मोबाइल फोन की भी डिजिटल जांच की.

ATS की मौजूदगी से इलाके में सनसनी
जैसे ही एटीएस की मौजूदगी की खबर इलाके में फैली, घर के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई. हालांकि स्थानीय पुलिस ने किसी को भी घर के करीब नहीं आने दिया. कस्बे में तनाव जैसा माहौल था, लेकिन पुलिस की मौजूदगी ने स्थिति को पूरी तरह नियंत्रित रखा.

Add Zee News as a Preferred Source

थानाध्यक्ष अजीत कुमार ने बताया कि गुजरात एटीएस सुहेल से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जुटाने आई थी. आवश्यक हुआ तो टीम दोबारा भी आ सकती है. उन्होंने कहा कि एजेंसियां अपने स्तर पर आगे की कार्रवाई कर रही हैं.

गुजरात से हुई थी गिरफ्तारी
सिंगाही निवासी ट्रैक्टर मिस्त्री सलीम का बेटा सुहेल तीन साल पहले हाफिज की पढ़ाई के लिए मुजफ्फरनगर गया था. परिजनों के मुताबिक वह करीब 15 दिन पहले गुजरात गया था, जहां एटीएस ने उसे हिरासत में लिया. सुहेल पर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है, जिसकी जांच केंद्रीय व राज्य एजेंसियां कर रही हैं. बता दें कि इससे पहले ATS मुजफ्फरनगर के उसी मदरसा पर भी छापा मारा था जहां से सुहेल ने तालीम ली थी. एटीएस ने मदरसे के मौलवी को हिरासत में लेकर घंटों पूछताछ की थी और मदरसे से कई रिकॉर्ड जब्त किये थे. 

ये भी पढ़ें: दिल्ली धमाका साजिश की जांच में नया मोड़, सहारनपुर के 2 यू-ट्यूबर हिरासत में, डॉ. आदिल का विदेशी नेटवर्क बेनकाब

ये भी पढ़ें: मुजफ्फरनगर के मदरसे पर छापा, संदिग्ध आतंकी आजाद और सुहेल का निकला कनेक्शन, गुजरात से हुई थी गिरफ्तारी

TAGS

Lakhimpur Kheri latest NewsGujarat ATS

Trending news

UP Road Accident
लखीमपुर खीरी में स्कूटी–डंपर टक्कर में तीन छात्राओं की मौत
Lakhimpur Kheri latest News
लखीमपुर खीरी के सिंगाही में ATS की एंट्री से हडकंप, सुहेल के घरवालों से हुई पूछताछ
Delhi Blast update
दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े परवेज अंसारी के पड़ोसियों ने किया चौंकाने वाले खुलासे!
dehradun news
देहरादून में इनकम टैक्स की सबसे बड़ी रेड! 3 दिन से कार्रवाई जारी, मचा हड़कंप
Uttarkashi News
सड़क के लिए सड़कों पर उतरे ग्रामीण! उत्तरकाशी कलेक्ट्रेट में धरना–भूख हड़ताल
Kushinagar News
यूपी के इस जिले में SIR की तैयारियां तेज, मतदाता सूची से हटाए जाएंगे फर्जी वोटर
Vikasnagar news
विकासनगर प्रशासन की भू-माफिया पर स्ट्राइक! अवैध प्लाटिंग पर चलेगा बुलडोजर
Sonbhadra News
सोनभद्र को 548 करोड़ की बड़ी सौगात! 432 विकास परियोजनाओं का सीएम ने किया लोकार्पण
Kanpur Dehat News
जिंदा हूं तबतक पेंशन दे दो कुछ दिनों में तो मर ही जाएंगे,बुज़ुर्ग महिल ने लगाई गुहार
Mau
Mau: प्रेमजाल में फंसाकर जबरन धर्म परिवर्तन, पीड़ित ने युवती पर लगाया गंभीर आरोप