लखीमपुर खीरी के सिंगाही में ATS की एंट्री से हडकंप, सुहेल के घरवालों से डेढ़ घंटे तक पूछताछ, क्या दिल्ली धमाकों से जुडे हैं तार?

दिलीप मिश्रा/ लखीमपुर: लखीमपुर खीरी के सिंगाही कस्बे में शनिवार सुबह अचानक हलचल तेज हो गई, जब गुजरात एटीएस की टीम भारी सुरक्षा के साथ यहां पहुंची. टीम सीधा वार्ड नंबर एक स्थित सुहेल खां के घर पहुंची. सुहेल वही युवक है, जिसे हाल ही में गुजरात में कथित आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया थ

ATS ने कैसे-कैसे पूछताछ की

घर पहुंचने के बाद एटीएस की टीम ने करीब एक घंटे तक सुहेल के परिजनों से गहन पूछताछ की. सूत्रों के अनुसार, टीम ने परिवार की महिलाओं से अलग कमरे में बातचीत की और सुहेल की दिनचर्या, पढ़ाई, संपर्कों और पिछले कुछ महीनों के व्यवहार से जुड़ी जानकारी जुटाई। टीम ने घर की तलाशी ली, दस्तावेजों को खंगाला और कुछ मोबाइल फोन की भी डिजिटल जांच की.

ATS की मौजूदगी से इलाके में सनसनी

जैसे ही एटीएस की मौजूदगी की खबर इलाके में फैली, घर के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई. हालांकि स्थानीय पुलिस ने किसी को भी घर के करीब नहीं आने दिया. कस्बे में तनाव जैसा माहौल था, लेकिन पुलिस की मौजूदगी ने स्थिति को पूरी तरह नियंत्रित रखा.

थानाध्यक्ष अजीत कुमार ने बताया कि गुजरात एटीएस सुहेल से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जुटाने आई थी. आवश्यक हुआ तो टीम दोबारा भी आ सकती है. उन्होंने कहा कि एजेंसियां अपने स्तर पर आगे की कार्रवाई कर रही हैं.

गुजरात से हुई थी गिरफ्तारी

सिंगाही निवासी ट्रैक्टर मिस्त्री सलीम का बेटा सुहेल तीन साल पहले हाफिज की पढ़ाई के लिए मुजफ्फरनगर गया था. परिजनों के मुताबिक वह करीब 15 दिन पहले गुजरात गया था, जहां एटीएस ने उसे हिरासत में लिया. सुहेल पर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है, जिसकी जांच केंद्रीय व राज्य एजेंसियां कर रही हैं. बता दें कि इससे पहले ATS मुजफ्फरनगर के उसी मदरसा पर भी छापा मारा था जहां से सुहेल ने तालीम ली थी. एटीएस ने मदरसे के मौलवी को हिरासत में लेकर घंटों पूछताछ की थी और मदरसे से कई रिकॉर्ड जब्त किये थे.

