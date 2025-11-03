लखीमपुर में भीषण हादसा, बाइक टकराने से तीन की मौत, एक घायल

Lakhimpur Accident News: लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी कोतवाली इलाके में सेमरा जानीपुर मोड़ के पास दो बाइकों के आमने-सामने से टकरा जाने से साले बहनोई सहित तीन लोगों की मौत हो गई. जबकि एक गंभीर रूप से जख्मी हो गया है. जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हादसे की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है.

आपस में टकराईं दो बाइक

देर रात हुए NH 730 पर हुए इस इस हादसे में शाहपुर जागीर गांव के रहने वाले विजय कुमार अपनी बाइक पर पीछे जितेंद्र कुमार को पीछे बैठा कर कस्बा बरवर से जरूरी सामान खरीद कर वापस लौट रहे थे. तभी सिमरा जानीपुर निवासी रोहित अपनी बाइक पर गांव के रितिक को पीछे बैठाकर मोहम्मदी से घर वापस लौट रहा था. दोनों बाइक सेमरा मोड पर पहुंचते ही आपस में टकरा गई जिससे चारों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

तीन की मौत, एक घायल

सूचना पर एंबुलेंस से सभी घायलों को मोहम्मदी सीएचसी पर इलाज के लिए भर्ती कराया गया. जहां डॉक्टर ने जांच के दौरान विजय, जितेंद्र, और रोहित को मृत घोषित कर दिया है. पीछे बैठे रितिक गंभीर रूप से घायल हो गया. जिसको इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां घायल का इलाज किया जा रहा है. हादसे की सूचना मिलते ही मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया.

Add Zee News as a Preferred Source

हरिद्वार में नदी में गिरी वैन, 6 घायल

वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में दर्दनाक हादसा हुआ.हरिद्वार के सुमन नगर रोड पर रामपुर मनियारन सहारनपुर जा रही एक इक्को वैन नदी में जा गिरी. हादसे में दो बच्चों समेत 6 लोग घायल हो गए. आसपास के लोगों ने सूखी नदी में उतरकर बामुश्किल गाड़ी से बच्चों को बाहर निकाला और बहादराबाद सभी घायलों को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया.