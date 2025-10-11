Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2956816
Zee UP-Uttarakhandलखीमपुर खीरी

Bahraich news: जेल से छूटकर महिलाओं ने फिर शुरू किया मौत का खेल, घर से भारी मात्रा में अवैध पटाखे और 5.5 लाख नकद, 2 गिरफ्तार

Bahraich News: यूपी के बहराइच में शुक्रवार को मोतीपुर पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने गायघाट गांव में छापा मारा.  इस दौरान एक घर से भारी मात्रा में अवैध पटाखे और करीब 5.5 लाख रुपये नकद बरामद हुए हैं.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Oct 11, 2025, 07:32 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Bahraich News
Bahraich News

राजीव शर्मा/बहराइच: बहराइच के मोतीपुर इलाके में पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने गायघाट इलाके में छापा मारा.  जहाँ एक घर से भारी मात्रा में अवैध पटाखे और करीब 5.50 लाख रुपये की नकदी बरामद हुई है. इस दौरान मौके से दो महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है. बरामद पटाखों और नकदी को सीज करके आगे की कार्रवाई की जा रही है. महिलाओं से पूछताछ की जा रही है. उनके खिलाफ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेजा जाएगा. 

बिना लाइसेंस अवैध रूप से पटाखा बनाने का काम
 बताया गया कि गांव निवासी जमुनी और नसीमुन नाम की महिलाएं हैं. दोनों आबादी क्षेत्र में बिना लाइसेंस अवैध रूप से पटाखा बनाने का काम कर रही थीं. सूचना पर पुलिस व राजस्व विभाग की टीम ने छापा मारा. मौके से करीब छह बोरे अवैध पटाखे और 5.50 लाख नकद मिले हैं. टीम की सूचना पर एसडीएम राम दयाल और थाना प्रभारी भी मौके पर पहुंचे.  बरामद सामग्री और आरोपित महिलाओं को थाने ले जाया गया. बड़ी मात्रा में नकदी पकड़े जाने पर महिला का कहना है कि वह 10-15 साल से काम कर रही है. इसलिए उसके पास इतना पैसा है. मेहनत मजूदरी करके उसने पैसे कमाए है. पुलिस पूछताछ में बताया कि गोला पटाखा पता नहीं कैसै है यहां, हमारा दिमाग नहीं चल रहा है.

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

दोनों महिलाएं पहले भी जा चुकी हैं जेल
 बताया गया कि दो वर्ष पहले भी ये दोनों महिलाएं अवैध पटाखा निर्माण में जेल जा चुकी हैं.  उस दौरान इनके घर में विस्फोट होने से आसपास के कई मकानों की छतों में दरारें आ गई थीं.  पूर्व में भी इस क्षेत्र के झाला गांव में पटाखा सुखाते समय विस्फोट से एक व्यक्ति की मौत हुई थी.  कई घरों को नुकसान हुआ था. वहीं पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है.

TAGS

Bahraich newsBahraich CrimeBahraich today News

Trending news

Bahraich news
घर में बारूद का जखीरा,भारी मात्रा में अवैध पटाखे और 5.5 लाख नकद, दो महिलाएं गिरफ्तार
weather in uttarakhand
पहाड़ी इलाकों में बादलों का डेरा! निकले गर्म कपड़े, इसी महीने फिर पलटी मारेगा मौसम!
jalaun news
रहस्यमयी बीमारी से दादा-पोती की मौत! जालौन में एक ही परिवार में बिगड़ी चार की तबीयत
Dhananjay Singh
पूर्वांचल के सबसे बड़े बाहुबली को म‍िली राहत, दोहरे हत्याकांड में कोर्ट का फैसला आया
Akhilesh Yadav
अखिलेश यादव का Facebook Account बंद, सपा नेताओं में दिखा आक्रोश
Karwa chauth 2025
यूपी में चांद का हुआ दीदार....इन शहरों में नजर आया करवाचौथ का चांद
Karva Chauth
आस्था की मिसाल, यूपी के इस जिले में कायम है सालों पुरानी करवा चौथ की अनूठी परंपरा
gonda news
27 फीसदी हिस्‍सा मिल्कमैन को दिया...संजय निषाद का अखिलेश पर पलटवार
Chandrashekhar Azad
गठबंधन से तौबा! चंद्रशेखर आजाद का बड़ा ऐलान, यूपी पंचायत चुनाव में दिखाएंगे दमखम
Lalitpur accident news
करवा चौथ पर दो महिलाओं का उजड़ा सुहाग, तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार युवकों को कुचला