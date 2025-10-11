Bahraich news: जेल से छूटकर महिलाओं ने फिर शुरू किया मौत का खेल, घर से भारी मात्रा में अवैध पटाखे और 5.5 लाख नकद, 2 गिरफ्तार

राजीव शर्मा/बहराइच: बहराइच के मोतीपुर इलाके में पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने गायघाट इलाके में छापा मारा. जहाँ एक घर से भारी मात्रा में अवैध पटाखे और करीब 5.50 लाख रुपये की नकदी बरामद हुई है. इस दौरान मौके से दो महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है. बरामद पटाखों और नकदी को सीज करके आगे की कार्रवाई की जा रही है. महिलाओं से पूछताछ की जा रही है. उनके खिलाफ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेजा जाएगा.

बिना लाइसेंस अवैध रूप से पटाखा बनाने का काम

बताया गया कि गांव निवासी जमुनी और नसीमुन नाम की महिलाएं हैं. दोनों आबादी क्षेत्र में बिना लाइसेंस अवैध रूप से पटाखा बनाने का काम कर रही थीं. सूचना पर पुलिस व राजस्व विभाग की टीम ने छापा मारा. मौके से करीब छह बोरे अवैध पटाखे और 5.50 लाख नकद मिले हैं. टीम की सूचना पर एसडीएम राम दयाल और थाना प्रभारी भी मौके पर पहुंचे. बरामद सामग्री और आरोपित महिलाओं को थाने ले जाया गया. बड़ी मात्रा में नकदी पकड़े जाने पर महिला का कहना है कि वह 10-15 साल से काम कर रही है. इसलिए उसके पास इतना पैसा है. मेहनत मजूदरी करके उसने पैसे कमाए है. पुलिस पूछताछ में बताया कि गोला पटाखा पता नहीं कैसै है यहां, हमारा दिमाग नहीं चल रहा है.

दोनों महिलाएं पहले भी जा चुकी हैं जेल

बताया गया कि दो वर्ष पहले भी ये दोनों महिलाएं अवैध पटाखा निर्माण में जेल जा चुकी हैं. उस दौरान इनके घर में विस्फोट होने से आसपास के कई मकानों की छतों में दरारें आ गई थीं. पूर्व में भी इस क्षेत्र के झाला गांव में पटाखा सुखाते समय विस्फोट से एक व्यक्ति की मौत हुई थी. कई घरों को नुकसान हुआ था. वहीं पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है.